Après avoir annoncé deux boîtiers Mini-ITX avec les NR200 et NR200P, Cooler Master semble avoir beaucoup de choses à nous montrer. Nous avons même eu l'occasion de tester le MK850 sur le Comptoir, un clavier haut de gamme assez bien équipé. Après le récent succès du projet Kickstarter pour le Pi Case 40, la société lance de nouvelles solutions de refroidissement AIO, aux formes assez esthétiques - pour vous en mettre plein les mirettes -, toujours dans sa gamme MasterLiquid.

Bon, quoi de neuf pour cette édition très design (ou pas selon les goûts) de son MasterLiquid ? Eh bien, sachez qu'il n'y a pas grand chose à raconter - continuez à lire quand même hein ! - puisque ce modèle reprend les MasterLiquid ML sur l'aspect technique. Vous pouvez d'ailleurs aller lire notre test du ML360R RGB, celui-ci nous servira d'élément de comparaison pour la suite. Commençons ! Cette nouvelle version des MasterLiquid se voit subir une refonte en terme de look, avec un combo waterblock + pompe exposant un ornement brillant gravé au laser avec un effet de réflexion assez original. Les ventilateurs ne sont plus MasterFan MF120R mais des modèles 120 mm qui ressemblent plus à des SF120R. Ceux-ci moulinent légèrement moins vite, pour un débit d'air de 62 CFM, le tout avec 1850 tr/m seulement, pour des nuisances sonores de 27 dBA.

Il n'y a pas pléthore d'informations sur cette nouvelle version, nous savons grâce au site EXPreview que des modèles en 240 et 360 mm sont prévus. Les tarifs en Chine sont de 549 yuans et 699 yuans, donc 68 et 86 euros sans les taxes - donc probablement plus chez nous. Le produit est annoncé compatible sur l'ensemble des sockets modernes, sauf le TR4 (toujours un peu particulier). Difficile de voir l’intérêt de cette refonte, cela permet à la marque de rafraîchir simplement ses kits de refroidissement, il faudra voir en pratique si les petites différences constatées ont un réel impact sur ses performances. En revanche, aucune date n'a été annoncée en Europe, à vous de prendre votre mal en patience si le look et les prestations de ces AIO Cooler Master vous plaisent. (source : expreview)