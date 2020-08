Hier, Nvidia dévoilait une vidéo où il expliquait les enjeux d'une conception de carte graphique. Cela inclut l'aspect thermique, et donc la question du refroidissement. Mais aussi l'aspect mécanique, c'est-à-dire la gestion des contraintes sur le PCB et la rigidité de l'ensemble. Il y a l'aspect électrique également, et il est fait mention d'un nouveau connecteur d'alimentation à 12 broches, qui permet un gain de place sur le PCB tout en laissant plus d'espace pour les composants. Enfin, il y est abordé la conception du produit : un design qui optimise tous les aspects évoqués précédemment.

Et c'est là justement qu'on se rend compte que Nvidia a donné des nouveaux éléments. Le premier, c'est ce connecteur 12 broches qui est confirmé, non plus par Seasonic, mais par le patron lui-même. Il délivrerait plus de patate qu'un 8 pins tout en étant plus court. Et pour expliquer cela, le caméléon montre un PCB nouveau avec une partie distale en V, exactement comme celui des cartes A100 au format PCIe.

Ensuite on y voit l'étude d'un flux d'air qui est très certainement celui de Geforce Ampere, avec un passage d'air frais depuis une face vers une autre de la carte, alors que systématiquement, il n'y a pas d'air traversant sur les cartes vertes. Voilà qui donne encore plus de crédit au super refroidisseur, super qualifiant surtout son embonpoint.

Pour conclure la vidéo, on y voit, une paire de secondes, l'arrière de la carte leakée la semaine dernière et qui nous était vendue comme étant la RTX 3090. Alors sans prouver que c'est elle ou une autre de gamme inférieure, on reconnait quand même ce nouveau style. C'est un peu maigre, mais ça explique les choix qui pourraient bien nous être dévoilés dans quelques jours, le 1er septembre à 18h dans nos contrées.