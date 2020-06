Amoureux de chiffres et de statistiques, bien plus clairs et tendres avec les yeux qu’un gros pavé de texte (ou pas), on aime s’y pencher de temps en temps pour voir comment se démènent nos acteurs majeurs préférés dans notre univers du hardware PC, plus spécialement celui de l'affichage des pixels, toujours plus merveilleux. Récemment, Jon Peddie l’avait d'ailleurs refait avec un focus sur AMD et ses ventes de GPU toutes catégories confondues, de l’APU de PC et de consoles, au dGPU - ou GPU dédié, qui comprend notamment GPU desktop et ceux des machines portables.

Cette fois-ci, c'est encore un tableau de chez Jon Peddie, mais qui distingue plutôt la distribution des parts d’AMD et de Nvidia sur le marché de la vente de cartes graphiques desktop AiB (Add-in-Boards), domaine duquel Intel est naturellement encore absent, pour l’instant. Pas de grosse surprise néanmoins sur cette période 2019 au premier trimestre de 2020, ça ressemble forcément à ce qu’on avait déjà découvert précédemment, c’est-à-dire une forte domination de Nvidia sur fond de reprise légère d’AMD dans la foulée des lancements des GPU Navi. Un statut-quo visiblement toujours difficile à chambouler durablement, mais tout peut encore arriver.





Cartes graphiques AiB Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Évolution annuelle Évolution trimestrielle AMD 22,7 % 32,1 % 27,1 % 31,1 % 30,8 % +35,7 % -0,96 % Nvidia 77,3 % 67,9 % 72,9 % 68,9 % 69,2 % -10,5 % +0,44 %

On passe ensuite chez Mindfactory, le géant allemand de la vente de matos pour PC et qui partage très régulièrement ses chiffres en la matière. Ça permet toujours de jeter un peu d’huile sur le feu du fanboyisme écervelé, mais aussi aux individus plus raisonnés de découvrir le top des ventes de chaque constructeur de ce côté de l’Europe et aux curieux de se faire un avis sur les catalogues à disposition. Par ailleurs, un graphique qui complétera parfaitement notre brève de mai sur le même sujet (et les CPU en plus) et qui se limitait à la semaine 18, tandis qu’il s’agit maintenant des chiffres pour l’ensemble du premier trimestre de l’année, et avec une distinction chez Nvidia les cas échéants entre GeForce Super et non-Super. Alors, ça donne quoi de beau ? On vous laisse le découvrir.

Sont affichés : références, quantités vendues et prix moyens. (Crédit image : 3DCenter.org)

Pour conclure, on reste évidemment toujours du côté des cartes graphiques dites "AiB" pour nos chers PC fixes et on redécouvre le superbe graphique, fruit d’un travail sans aucun doute fastidieux de compilations de nombreuses données par 3DCenter.org, résumant l’évolution de la distribution des parts de marché du segment la carte graphique entre Nvidia et AMD. On l’avait partagé une première fois en 2018 - à mettre en parallèle, par ailleurs, avec celui-ci sur l'évolution des puces et des procédés de gravures - et le tableau s’arrêtait alors au second trimestre de la même année. Il est désormais entièrement à jour et s’étale ainsi jusqu’aux portes du second trimestre de 2020 encore en cours. Bref, admirez plutôt et tirez-en (facilement) vos propres conclusions !

Achtung, c'est grand !