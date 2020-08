Il avait été annoncé pendant la journée d’ouverture du salon - encore physique ! - du CES 2020 en janvier et marchant sur les pas d’un TUF VG279QM à 280 Hz, nous parlons bien évidemment du fameux ROG Swift 360 Hz d’ASUS ! Si l’écran crève assurément le plafond de record fréquence du taux de rafraîchissement de la synchronisation verticale, en contrepartie, le reste de la fiche technique est tout de même beaucoup moins fantastique, pour ne pas dire franchement banale. Sans plus attendre, rappelons les caractéristiques de celui que l’on connaîtra désormais officiellement sous le nom PG259QN :

ASUS ROG SWIFT PG259QN Dalle 24,5 pouces plate type "Fast" IPS Origine AUOptronics Rétroéclairage W-LED Définition 1920 x 1080 Temps de réponse 1 ms GTG Synchronisation verticale DisplayPort : 1 - 360 Hz HDMI : 24 - 240 Hz Avec module G-Sync Support ULMB Luminosité 400 cd/m2 Contraste 1000:1 HDR HDR10 Couleurs 8-bits 16,7 millions Espace(s) de couleur non spécifié(s) Connectique 2 x USB 3.0 Type-A 2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 1 x 3,5 mm audio out Ergonomie VESA 100 x 100 mm Hauteur : +120 mm Rotation : +90° Inclinaison : -5° / +20° Pivot : -25° / +25° Consommation moyenne ~27 W Poids net 7,1 kg Autre RGB Aura Sync Prix officiel 699 € Dispo Début octobre 2020 Page Produit ROG Swift 360 Hz PG259QN

Notez que si l’écran ne consomme pas des masses en moyenne à la prise, l’arrière de l’écran intègre apparemment tout de même un gros radiateur taillé sur mesure, il fallait probablement au moins ça pour arriver à faire tenir les 360 Hz à la dalle IPS d’AUO. Nvidia avait par ailleurs déjà effectué ses propres tests pour « montrer » (en toute objectivité, of course) les avantages de grimper ainsi en fréquence, la plus grande amélioration ayant toutefois été constatée lors du passage de 60 à 120 Hz avec + 28 %, + 5 % en passant de 120 à 240 Hz, puis seulement 4 % de mieux entre 240 et 360 Hz.

Bien entendu, il ne serait pas nécessaire d’arriver à un niveau identique de fps pour pouvoir apprécier les bénéfices d’un taux de rafraîchissement aussi élevé, puisque ce dernier permettrait aussi de réduire les effets stroboscopiques, réduire le flou de mouvement, améliorer la persistance des effets de la vision et réduire l’input lag. Dans tous les cas, il vaut probablement mieux l’essayer soi-même pour le constater (ou pas).

Pour le reste, c’est un écran ROG Swift comme beaucoup d’autres avec le design maison que nous ne connaissons que trop bien. L’écran sera disponible à partir d’octobre pour un prix officiel de 699 €. Oui, c’est cher pour un écran qui n’a pratiquement pour seul argument que son chiffre 360, ce qui le rend aussi difficile à aligner avec à une concurrence, si ce n’est le futur Predator 360 Hz d’Acer, mais qui ne sera probablement pas beaucoup moins cher. Par ailleurs, on peut que dire que le PG259QN succède spirituellement au "vieux" ROG Swift PG258Q à 240 Hz de 2016/2017. Finalement, ASUS en aussi profité pour officialiser le PG329QN, dont nous vous avions déjà raconté les caractéristiques fin juillet, mais le constructeur n'a toujours pas donné de prix ni de date.