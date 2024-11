Avec 150 MW à la pompe, xAI Colossus peut faire fonctionner ses 100 000 GPU simultanément

Au même titre que les fermes de minage, le développement des centres de données IA implique une demande croissante d’énergie. En témoigne le cas xAI Colossus, la « Gigafactory of Compute » d’Elon Musk. En début de mois, la TVA (pas la taxe prélevée par l’état qui gonfle la facture de vos achats, mais la Tennessee Valley Authority) a validé l’accord qui permet au site de pomper plus de 150 mégawatts, puissance nécessaire pour faire fonctionner de concert les 100 000 GPU H100.

Cette installation est située à Memphis. Toute entreprise utilisant plus de 100 mégawatts doit obtenir l'approbation de la TVA ; elle a donc finalement été délivrée pour xAI Colossus le 7 novembre dernier (soit quelques heures après l'élection de Donal Trump ; libre à vous de faire un rapprochement).

Au départ, le xAI Colossus n’avait accès qu’a 8 MW provenant du réseau. Afin de contourner cette limite, xAI (l'entreprise spécialisée dans l'IA créée par Elon Musk en juillet 2023) avait fait venir 14 générateurs mobiles de Voltagrid, ce qui lui avait permis d’obtenir environ 35 MW supplémentaires (grâce à des générateurs à gaz naturel CAT 3520 sur roues qui fournissent 2,5 MW chacun).

