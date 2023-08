Le connecteur GC-HPWR plus en détails, pour alimenter les GPU directement via la carte mère

Enfin une solution à ces câbles disgracieux et problématiques pour asservir son jus d'électrons aux GPUs ? Nous voilà revenus en 1992 du temps du VESA Local Bus avec son connecteur de 3 km, mais cette fois-ci avec un peu plus de jus possible conformément aux tristes besoins modernes, soit apte à « jusqu'à 900 W ». En tout cas selon le film X gazouillement de @momomo_s qui aurait mis la main sur un draft technique de ce connecteur HPCE doté de 16 contacts, similaires à ceux que l'on trouve sur le connecteur 12VHPWR, faisant office de pont se connectant directement aux 12V-2X6 / 12V8PIN.

Physiquement, on se retrouve avec un connecteur situé dans le prolongement du connecteur PCIe. Si HPCE ne vous est pas inconnu à l'oreille, c'est que 'il s'agit d'une norme déjà utilisée côté serveurs. Et par voie de conséquence, c'est une solution éprouvée. Voilà qui permettrait une intégration bien plus propre des GPUs dans nos systèmes, en plus d'en simplifier l'installation.

Cela suppose tout de même quelques questions. Tout d'abord, des prototypes ont été aperçus lors du dernier computex en provenance d'Asus, et uniquement de ce dernier. Pas de traces du PCI-SIG là-dedans, donc pas de standard et une possible solution à rester prioritaire avec tous les soucis de portabilité que cela suppose. Nul doute que si Asus est seul dans cette optique, ce connecteur ne verrait jamais le jour. Mais l'idée, qui n'est pas sans rappeler l'ATX12VO ou des circuiteries indigènes chez des constructeurs comme Apple ou Dell, reste à saluer. Les réflexions issues de plusieurs matières grises sont souvent plus pertinentes !

S'en suit un deuxième questionnement, d'ordre physique : on trouve généralement au cul des connecteurs PCIe x16 dédiés aux GPUs les radiateurs dévolus aux chipsets. Au delà de redessiner ces derniers afin qu'ils conservent leurs qualités de dissipation, router des pistes aptes à faire transiter autant de puissance ne sera pas sans conséquences. Sur la taille du cuivre nécessaire pour les dites pistes déjà, mais aussi sur la perturbation des signaux adjacents et probablement sur les déperditions énergétiques, en dépit d'une éventuelle proximité avec le ou les connecteurs alimentaires nécessaires sur la carte mère que l'on imagine proches du ATX-24pins. De plus, un tel déploiement ne serait à priori possible que sur un seul slot PCIe, et on imagine encore plus complexe sur des cartes mères aux form factor inférieurs en taille à l'ATX / E-ATX.

Côté intégration, les montages verticaux — plutôt jolis — ou déportés de GPUs seraient rendus des plus compliqués avec ce connecteur sans riser spécifique. Mais qui dit riser spécifique sur de l'ultra niche, dit coût prohibitif.

Il va falloir appeler des renforts sur les mobos !

Enfin cela questionne aussi sur les futures exigences énergétiques des GPU. On atteint déjà des sommets peu flatteurs, qui ne sont pas sans poser des soucis tant écologiques que pratiques. De telles réflexions plutôt avancées de surcroit ne semblent pas être de très bon augure pour la résilience énergétique nécessaire qui devrait être au cœur même de la conception des circuits modernes.