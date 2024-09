Il est là, l'arlésienne des 140 mm : le NF-A14x25 G2 débarque et votre compte en banque va moyen apprécier

Nous en avions presque fait un running gag, tellement ce modèle de brasseur à air aura sauté de report en report. Mais voilà : après deux ersatz de NF-A14x25r fournis avec le rutilant NH-D15 G2 dont vous pouvez retrouver notre test en stimulant — entre autres — votre muscle fléchisseur profond du doigt, ou autre chose si jamais vous cliquez avec un autre ustensile corporel, le 140 mm pour tout le monde à enfin posé des pâles dans le réseau commercial.

Techniquement, on reste sur la fiche technique déjà connue des le A14x25r sus-cité avec un riquiqui 0.7 mm de distance entre les pâles sterrox-isées et le cadre désormais carré pour un usage polyvalent capé à 1500 tpm. C'est d'ailleurs toujours le leitmotiv de ce ventilateur, la polyvalence, et à ce titre on sait déjà que l'efficience sera au rendez-vous, quel que soit l'emplacement sur lequel vous lui ordonnerez d'exercer ses rotations PWM. À noter que le moulin sera livré avec son cadre antivibration ( NA-AVG2-LR ) pouvant être combiné avec un kit d'entretoise ( NA-IS1-14 ) destiné à améliorer les performances acoustiques d'un montage pull (ou succion dans la langue de Molière) en écartant le ventilateur de 5 mm de son support.

La non inclusion de ce dernier dans le bundle de base est discutable. D'un côté ne pas le surcharger de trucs inutiles qui restent dans le placard le reste de la vie du produit, c'est un certain gage d'écoresponsabilité. De l'autre, au tarif demandé de 39,90 €, on serait en droit d'attendre une panoplie complète pour ce ventilateur premium que vous devriez néanmoins être en mesure d'utiliser de nombreuses années durant. Garanti 6 ans, l'autre point fort généralement constaté chez Noctua est effectivement un haut niveau de fiabilité, point que nous corroborons sans l'ombre d'une hésitation au Comptoir, testeurs et utilisateurs des solutions Noctua de longue date.

Reste que, depuis le temps que ce modèle 140 mm se fait désirer et qu'en dépit de la demande il arrive encore une fois dans son unique robe marron signature qui sait agiter les trolls de tous bords sur les forums — la version chromax.black étant prévue pour Q1 2025 rassurez-vous —, la concurrence a su s'installer avec des modèles certes moins fiables, mais offrant un niveau de performance approchant à une poignée de % près comme le Toughfan Pro 14 de Thermaltake, ou un rapport qualité/prix incomparable comme le P14 Max d'Arctic. Pas sur que l'ingénierie overkill comme sait le faire le constructeur suffise cette fois pour lui assurer le succès qu'il mérite, mais oui le NF-A14x25 G2 coche toutes les cases, sait tout faire, et le fait bien, y compris sur sa signature sonore : autant d'éléments que nous vérifierons dans un prochain test !