Le mini NH-D15S

Vous aimez la couleur brique et le beige ? Vous avez besoin d'un refroidissement à air et vous cherchez un double tour compact ? Noctua répond à cette attente en proposant une version miniature du NH-D15S. Le modèle a donc pour but de s'introduire là où ses grands frères ne peuvent pas, tout en offrant des performances de premier ordre. Pour accompagner ce ventirad dans cette tâche ardue, la marque autrichienne l'équipe d'un de ses meilleurs ventilateurs, le NF-A12x25 redessiné pour l'occasion. On connaît le soin qu'apportera Noctua à la conception de ce nouveau modèle, qui au passage se nomme NH-D12L, mais sera-t-il à la hauteur de ses grands frères ? Voyons cela ensemble dans ce dossier qui lui est consacré.