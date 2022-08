C'est toujours la question que l'on se pose : comment mettre sa pâte thermique sur son CPU avant de placer le refroidisseur ? Il y a eu plusieurs tutos, certains stipulant qu'il faut l'étaler en couche fine (avec une carte type paiement), d'autres qu'il faut faire des points, mais il n'y a pas de solution plus convaincante qu'une autre si on regarde cet étrange objet. Alors quand un acteur majeur donne des recommandations, on aurait tendance à l'écouter. En l'occurrence, c'est Noctua qui explique comment faire : ceux qui faisaient des points de pâte avaient vu juste, c'est la même technique qu'utilise Mr Hibou.

Mais il ne s'arrête pas là ! Il explique combien de points et leur taille en fonction du socket utilisé, et ça, c'est très intéressant ! Il va de soi qu'on ne met pas de pâte sur un LGA1150 comme on le ferait sur un Threaripper, la surface à recouvrir n'est pas la même. Ce petit tuto a le mérite d'être exhaustif, du moins sur les CPU depuis les 10 dernières années. On y retrouve du LGA115x, LGA1200, AM5, AM4, LGA1700, LGA20xx, AMD TR4 et enfin Intel LGA3647. Tous ces sockets sont regroupés en 3 catégories, selon la taille du heatspreader, et chaque catégorie a son mode opératoire. Noctua précise que mettre trop de pâte thermique peut amener à obtenir l'effet inversé que celui recherché, et donc avoir des températures trop hautes, si les joules doivent traverser 3 mm d'épaisseur, ça sera moins efficace qu'une fine couche, l'évidence même ! Précis et à conserver ! (Source Noctua via Guru3D)