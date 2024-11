Noctua et Seasonic engendrent une alimentation 1600 W silencieuse

Étant à la fois Français et fauchés, nous profitons du calme relatif de cette fin de mois de novembre traditionnellement placée sous le signe de la dinde graciée mais surtout dégustée (aux États-Unis), et économiquement sous celui de la promotion déguisée (en France), pour combler nos manquements de ces derniers jours. Nous avons rattrapé les mini-PC ASRock Mars RPL hier ; aujourd’hui, nous posons le clavier pour croquer le fruit du partenariat entre Noctua et Seasonic : la Prime TX-1600 Noctua Edition.

Il est où le beige ?

Vous êtes courant, Noctua ne se limite plus à proposer des ventilateurs et ventirads tels que le NH-D15 G2. L’entreprise drape aussi d’autres composants de son étendard marron et beige. Après la RTX 3080 Noctua Edition, mise au monde avec l'aide d'Asus, voici donc une alimentation, cette fois réalisée en partenariat avec Seasonic. Vous avez peut-être déjà croisé ce bloc il y a quelques mois à l’occasion du Computex 2024. Il est désormais disponible à l’achat.

Ça ne surprendra personne, la marque met en avant le silence de fonctionnement et la capacité de refroidissement. L’alimentation 1600 W, certifiée 80 PLUS Titanium, est qualifiée d’ATX 3.1 / PCIe 5.1 (il y a une paire de connecteurs 12V-2x6).

Elle intègre un ventilateur NF-A12x25 de 120 mm. Celui-ci, « associé à une grille pour ventilateur spécifiquement conçue et hautement optimisée […], offre à un modèle déjà silencieux [la Seasonic PRIME TX 1600 d’origine] une réduction sonore de 8 à 10dB(A) », prétend Noctua.

Oreille dressée, tympan aux aguets, l’entreprise distingue 24 db(A) à pleine charge (2000 tr/min) pour la Noctua Edition, contre environ 34dB(A) pour le modèle standard. Résultat : contrairement à celle de la dette souveraine de la France, qui a plutôt tendance à baisser, la note « Cybenetics Noise Level » passe ici de A à A++.

De plus, grâce à son mode semi-passif, la TX-1600 fonctionne de manière totalement passive jusqu’à 50 % de charge (à une température ambiante inférieure ou égale à 25°C).

Le bloc reste bien sûr entièrement modulaire et équipé de câbles tressés. Pour les sorties DC, pas de changement non plus, avec un rail principal +12 V 133,3 A. Enfin, Seasonic couvre toujours cette alimentation de douze ans de garantie.

Vous pouvez consulter la page de cette Prime TX-1600 Noctua Edition sur le site de Noctua ou sur celui de Seasonic. Libre à vous de privilégier l’une ou l’autre selon votre attirance, mais soyez prévenus que celle de Noctua est, pour l’instant, dépourvue de toute donnée technique. Les prix de vente officiels sont de 569 dollars / 499 euros — quel que soit le site.