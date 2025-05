Noctua va s'attaquer au marché des AIO, et a un prototype à thermosiphon dans les tuyaux

Peu avant le Computex, Noctua — à qui l’on doit récemment un NH-D15 G2 un peu moins irréprochable que ce à quoi la marque nous avait habitués (voir notre test) — avait teasé un AIO basé sur la technologie du thermosiphon, sans pompe. Un prototype est effectivement visible sur le salon, mais il n’est pas encore destiné à la commercialisation. Rassurez-vous toutefois : la marque autrichienne compte bien se lancer prochainement sur le marché des refroidisseurs à liquide tout-en-un.

© ComputerBase

Les clichés et informations proviennent de ComputerBase ainsi que de Hardware Canucks. Nos confrères ont pu découvrir sur le stand de Noctua un exemplaire de cette future gamme. Ce refroidisseur AIO sera décliné en trois formats : 420 mm, 360 mm et 240 mm. Il embarquera des ventilateurs NF-A14x25 G2 (140 mm) ou NF-A12x25 G2 (120 mm). Côté pompe, Noctua n’a pas développé la sienne : la marque a retenu l’Asetek G8 V2.

D’après les deux sources, la conception a clairement été pensée pour minimiser les nuisances sonores. ComputerBase mentionne une « isolation acoustique à trois couches », complétée par un « amortisseur de masse intégré pour limiter les vibrations de la pompe ». Même son de cloche (étouffé) chez Hardware Canucks, qui résume dans un post X : « Pompe Asetek Gen 8 V2, ingénierie insensée pour réduire le bruit de la pompe (amortisseurs de masse et mousse acoustique), ventilateurs A12x25 G2, et plus encore ». Selon ComputerBase, la pompe proposera trois modes de fonctionnement : Manuel, Équilibré et Silencieux.

© ComputerBase

Pour finir, Noctua mise son système de fixation SecuFirm+, bien connu des utilisateurs de la marque. Par contre, il faudra faire preuve de patience : la commercialisation est prévue pour le premier trimestre 2026.

Enfin, à propos du fameux prototype à thermosiphon — fondé sur le principe d’un liquide qui s’évapore sous l’effet de la chaleur avant de se recondeser pour boucler le cycle — ComputerBase précise que Noctua dispose bien d’un échantillon fonctionnel sur son stand. Toutefois, bien que l’entreprise travaille depuis longtemps sur la faisabilité d’un tel système à l’échelle d’un PC, elle considère que la technologie n’est pas encore prête pour une production de masse.

The future of PC cooling? It all boils down to this… Visit us at @computex_taipei 2025 to learn more! pic.twitter.com/R3yYPySAgP