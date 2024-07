Noctua reconnaît un problème avec le NH-D15 G2

Difficile d’être passé à côté, Noctua a lancé son ventirad NH-D15 G2 en début de mois. Nous l’avons testé, et notre verdict est plutôt mitigé. Nous reprochons notamment à cette version les nuisances sonores subies lorsque le boîtier est positionné avec le panneau latéral vers l’utilisateur. Une nouvelle affaire est venue ternir l’image du dernier bébé de Noctua : le « Rattlegate ».

Ne vous méprenez pas, il ne s’agit pas d’une mission commando orchestrée par la marque consistant à accéder aux serveurs du Comptoir (situés dans la cave à vin) pour effacer toutes traces de la critique de Ben.

Pour les moins anglophones d’entre nous, Rattle désigne globalement un bruit. Il peut revêtir différents sens en fonction de l’origine de celui-ci : du bruit de ferraille au cliquetis en passant par le crépitement. Dans le cas qui nous intéresse ici, c’est donc prosaïquement un cliquetis qui se fait entendre lors du fonctionnement du ventirad.

Le site Hardware Busters a enregistré le son. Notre confrère avait initialement pointé la nuisance sonore accrue du G2 par rapport à G1, sans toutefois tenir compte de l’orientation du boîtier. Après avoir discuté avec un représentant de Noctua, il a été invité à mesurer les nuisances face au boîtier, pour finalement aboutir à la même conclusion que nous : avec cet agencement, le G2 est bien supérieur à son ancêtre, en offrant plus de perfs sans faire plus de bruit.

En revanche, lors de la prise des nouvelles mesures, il a entendu un cliquetis désagréable. Vous pouvez écouter la bande audio sur le site. C'est de là qu'est né le Rattlegate. Précisons que pour notre part, nos modèles ne présentaient pas ce désagrément.

Ceci dit, Noctua a publié un long message sur le réseau social X pour revenir sur cette affaire. Dans les grandes lignes, la marque pointe un desserrage lié au transport ; propose une solution d’appoint pour atténuer le problème ; propose un remboursement complet aux clients concernés par le Rattlegate et qui ne souhaiteraient pas bricoler un ventirad pour lequel ils ont tout de même déboursé 150 euros (mais pas encore de remplacement, puisque Noctua ne peut garantir que le défaut ne se manifeste à nouveau). La société précise qu'elle mène toujours une enquête approfondie. Ses conclusions finales ne sont donc pas encore connues. Elles conduiront peut-être la marque à revoir la conception de son ventirad, ou simplement de son packaging, pour garantir l'intégrité du produit lors du transport.

Vous pouvez consulter la réponse de Noctua, traduite automatiquement, ci-dessous. Pour des questions de confort de lecture, nous n'avons pas utilisé la mise en forme classique des citations (laquelle implique de passer en italique) ; gardez juste à l'esprit que les trois paragraphes qui suivent sont la réponse de l'entreprise.

« Tout d'abord, nous vous remercions d'avoir choisi notre NH-D15 G2. Nous sommes désolés d'apprendre que vous avez rencontré un problème avec votre appareil. Nous sommes encore en train d'effectuer une analyse approfondie, mais nous pensons tout d'abord que vous avez reçu un dissipateur thermique dont l'emboîtement de l'ailette supérieure s'est légèrement desserré, probablement pendant le transport. Dans ce cas, le flux d'air des ventilateurs peut faire vibrer l'ailette, ce qui peut entraîner de légers bruits de cliquetis.D'après nos mesures, l'impact acoustique de ce phénomène est très faible (<0,5dB(A)).

Cependant, nous comprenons parfaitement que ce problème est frustrant et nous nous efforçons de trouver une solution pour les clients concernés dès que possible. Pour pallier temporairement ce problème, nous recommandons de placer un morceau de ruban adhésif sur le côté des ailettes (à l'endroit où elles s'emboîtent) ou d'insérer un petit morceau de plastique ou de mousse d'une épaisseur d'environ 1,8 mm entre l'ailette supérieure et la deuxième ailette. Ces deux mesures devraient empêcher l'ailette supérieure de bouger et donc éliminer les bruits que vous entendez.

Comme nous l'avons dit, nous comprenons parfaitement que cette situation soit frustrante pour vous et nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée. Au cas où vous ne souhaiteriez pas utiliser ces mesures temporaires jusqu'à ce que nous puissions vous fournir une solution personnalisée, nous pouvons également vous proposer de nous renvoyer le refroidisseur pour un remboursement complet. Pour les deux options, veuillez nous contacter à l'adresse Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. . Comme nous ne pouvons pas exclure que le problème se reproduise pendant le transport, nous ne pouvons pas remplacer le dissipateur thermique à ce stade. »

