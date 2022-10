Nouvelle version de la feuille de route de Noctua pour ce mois d'octobre ! La dernière version à laquelle nous nous étions intéressés sur le Comptoir était celle d'avril, c'est donc une belle occasion pour voir un peu ce qui a changé entre-temps. Tout d'abord, Q2 2022 aurait dû être la période de lancement des grilles de ventilation à la Noctua. Hélas, il n'en fut rien, Noctua n'a rien lancé sur cette période. Q3 2022 aurait du voir arriver le convertisseur 24V vers 12V, le hub pour 8 ventilateurs et la prochaine génération de ventirad pour Xeon. Là aussi, vous aurez remarqué que rien de tout ça n'est arrivé. 0 lancement majeur aussi de Noctua sur cette période. En même temps, à quoi bon lancer du cooling de Xeon nouvelle génération si les CPU en question peinent toujours à débarquer ?

Et qu'attendait-on en avril dernier pour Q4 2022 ? La nouvelle génération de ventilateurs 140 mm, un 60 mm slim et un 40 mm 24V. Qu'est-ce qui y est affiché en fin de compte ? Tout d'abord, de la NT-H1 & NT-H2 3,5 g AM5 Edition et un accessoire spécial AM5 nommé NA-STPG1. Ces deux choses, AMD les a d'ailleurs lancées il y a quelques jours à peine. Histoire d'en reparler brièvement, sachez que la protection élaborée par Noctua - que Thibaut vous a présenté hier - a pour but d'empêcher la pâte thermique d'aller s'accumuler dans les découpes inhabituelles de l'IHS d'un CPU AM5 et les NT-Hx AM5 Edition l'incluent tout simplement dans leur bundle. Un petit accessoire qui a l'air de rien, mais devrait se montrer pratique à l'usage, surtout lors d'un nettoyage.

Attendez, ce n'est pas tout pour Q4 2022, Noctua a aussi prévu de lancer... son 140 mm next gen ! Enfin, depuis le temps qu'Alan les attend ces supputés NF-A14x25 (merci d'ailleurs à lui pour l'info, à nouveau) ! La roadmap ne précise pas si une version chromax.black fera d'office partie du lancement. On imagine que beaucoup aimeraient que oui. Mais pour rappel, le NF-A12x25 avait été lancé en 2018 (diantre, ça fait loin déjà) et le NF-A12x25 chromax.black était arrivé plus de trois ans plus tard (certes, il y avait eu COVID entre-temps)... On a forcément hâte de voir le résultat obtenu par ce travail qui aurait donné du fil à retordre à un Noctua difficilement satisfait, comme toujours.

Pour finir, on voit aussi que le premier trimestre de 2023 s'annonce plutôt animé, en supposant que le fabricant maintienne le programme affiché aujourd'hui. Mais compte tenu l'échéance relativement courte, il y a des chances. On constate surtout que le NH-D15 next gen y est toujours programmé, c'est le cas depuis avril et c'est donc bon plutôt signe. Un autre lancement que l'on attend depuis longtemps et désormais avec une certaine impatience. Quant au reste avec une échéance plus lointaine, pas la peine d'en parler tant les choses peuvent encore changer d'ici là. Ne retenez pas votre souffle si vous attendez les ventilateurs blancs à la Noctua, ce n'est pas pour demain.