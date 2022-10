Les CPU AM5 sont là, et ce qui a marqué, au-delà des performances que vous connaissez désormais, avec le 7950X en chef de famille, c'est l'aspect étrange du heatspreader. Constitué de pâtes sur les 4 angles et un au milieu de chaque arrête, il confère au CPU un look inhabituel. De plus de petits condensateurs de découplage siègent entre les pâtes, ils sont donc facilement exposés avec la pasta termica quand vous montez le refroidisseur dessus.

Noctua a une solution pour éviter que l'écrasement de la pâte thermique ne vomisse sur ces condensateurs, les gardant propres en toutes circonstances. Le NA-TPG1 est un adaptateur qui s'enfiche sur le CPU, ne laissant que le heatsreader de disponible, et protégeant tout le reste, tout ce qui tombera sera récupéré par le bousin. Fait en polycarbonate résistant, c'est un moyen simple finalement de garder son CPU nickel, et ce d'autant plus qu'il est vendu avec un set de 10 lingettes nettoyantes NA-CW1. Le tout sera facturé 7.90 €, à partir du mois de décembre.