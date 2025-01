Noctua a trouvé une autre fonction pour ses ventilateurs : aides-radiateurs

Ne vous inquiétez pas, vous ne sortez pas d’un coma ; nous sommes bien le 24 janvier 2025, et non un 1er avril. Noctua n’a pas attendu ce jour consacré aux blagues pour en faire une. Sans doute parce que pour l’entreprise, ce n’en est pas une.

Refroidisseurs des PC l'été, assistants des convecteurs l'hiver

Le titre de l’article — What is active radiator ventilation and why you should consider it ? — ainsi que les nombreuses photographies qui l’illustrent sont suffisamment évocatrices. Noctua veut libérer ses ventilateurs de la geôle que représentent, pour eux, nos boîtiers d’ordinateur. En vous convaincant que ses moulins peuvent aussi vous faire réaliser des économies de chauffage en boostant les performances thermiques de ces derniers.

Ne partez pas, nous n’allons pas nous lancer dans un exposé sur la thermodynamique. Nous en serions de toute façon bien incapables ; c’est une matière ô combien redoutée par les quelques étudiants en école d’ingé avec lesquels nous avons eu le loisir de discutailler, alors imaginez pour un rédacteur dipsomane. Arguons simplement ce qui va suivre, basé sur nos propres expériences empiriques : l’alcool, même ingurgité en très grande quantité, ne réchauffe pas ; à six, la température grimpe plus vite qu’à deux ; couvrir un chauffage est absolument prohibé, sauf à vouloir se la jouer Jeanne d'Arc.

Bon, sans tomber dans ce dernier extrême, le fait que l’air doive circuler autour du radiateur pour se disperser dans la pièce nous semble un concept intelligible, même pour un esprit pas bien échauffé.

C’est pourtant la découverte fortuite faite par l’équipe de Noctua, dans un contexte que nous allons vous conter. Au cours d’une morne et froide journée, les employés quittèrent grelottants la salle de réunion où s’était déroulé le brainstorming du matin à une température ne dépassant pas les 15°C. En partant, celui que nous appellerons Wolfgang sous couvert d’anonymat, déposa négligemment deux ventilateurs A12x25 (qui équipent notamment le ventirad NH-D15 G2) sur l’un des radiateurs. Quelle ne fut pas la surprise des participants lorsque, de retour dans la pièce, ils ressentirent le miracle qui s’était produit ! Le mercure avait grimpé de plusieurs degrés. L’air était tellement saturé de chaleur que pour terminer la réunion sans se pâmer, les jeunes hommes furent contraints d’ôter leur Lederhose, les jeunes femmes de retirer leur Dirndl.

De cette heureuse étourderie, naquirent un petit Hans et une petite Hannah, ainsi que cette « solution gagnante pour vous et pour l'environnement ».

Il suffisait d'y penser !



Fidèles au pragmatisme autrichien, les têtes pensantes de Noctua ne se sont pas contentées d’observer le phénomène et d’asséner Perfekt, es funktioniert! elles ont savamment documenté et rationalisé le processus, ja ja.

L’article stipule ainsi : « Bien que les pompes à chaleur soient très efficaces pour chauffer les maisons, leur fonctionnement diffère de celui des chaudières traditionnelles au gaz ou au mazout. Les pompes à chaleur fournissent généralement de l'eau à des températures plus basses (environ 30°C à 50°C) que les chaudières traditionnelles, qui peuvent atteindre 70°C à 80°C. Par conséquent, les radiateurs peuvent mettre plus de temps à réchauffer une pièce s'ils dépendent uniquement de la convection naturelle. La ventilation active des radiateurs, qui consiste à ajouter des ventilateurs à vos radiateurs, peut compenser ce phénomène en augmentant le flux d'air sur la surface du radiateur. Cela améliore le transfert de chaleur par convection forcée, ce qui permet de distribuer la chaleur plus uniformément et plus rapidement, même lorsque la température de l'eau est plus basse. »

Les mêmes en noir



D’accord pour la science. Mais est-ce rentable tout ça ?!

« Examinons le coût de la mise en place d'un système de ventilation active de radiateur, en particulier avec les produits Noctua HOME, connus pour leurs ventilateurs silencieux et de haute qualité. Pour une configuration de radiateur typique utilisant 2 ou 3 ventilateurs, le coût varie de 50 € à 105 €, selon le modèle.

Les ventilateurs haut de gamme comme le NF-A12x25 coûtent environ 33 €, tandis que les options économiques comme le NF-P12 redux sont proposées à 15 €. L'ajout d'accessoires tels que les coussinets polyvalents NV-MPP1, le joint NV-MPG1-12, une alimentation (NV-PS1) et un contrôleur de ventilateur (NA-FC1) portera l'investissement total à 140-200 € pour une configuration de radiateur de taille standard.

[…] Toutefois, cet investissement initial peut être récupéré grâce aux économies d'énergie réalisées. En améliorant la distribution de la chaleur, vous pouvez baisser le thermostat ou réduire les périodes de chauffage, ce qui se traduit par une réduction estimée de 5 à 10 % des coûts de chauffage. Pour une facture de chauffage annuelle de 1 000 euros, cela se traduit par une économie de 50 à 100 euros par an. Au fil du temps, les économies réalisées compenseront l'investissement initial, d'autant plus que les ventilateurs Noctua sont garantis 6 ans et ont une durée de vie de 150 000 heures. »

Au moins, vous avez une bonne excuse pour justifier l’achat de nouveaux ventilateurs auprès de votre conjoint ou conjointe. Puis pour les disposer partout dans la baraque.