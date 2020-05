De vrais AIO sauce EKWB

Quoi de plus intéressant qu'un professionnel du watercooling qui nous propose sa vision des kits prêts à l'emploi ? Nous avons vu passer au Comptoir des modèles hybrides de chez Swiftech par exemple, avec le H220-X , Alphacool et le gros Eisbaer Extreme l'an passé ou encore EKWB et le EK-XLC Predator 240 il y a près de 5 ans maintenant. C'est ce dernier, EKWB, qui revient cette fois avec un kit tout-en-un pur et dur ! Quand nous disons UN, c'est plutôt une série qui débarque. Nous avons mis la main sur les EK-AIO 240 D-RGB et EK-AIO 360 D-RGB, le petit EK-AIO 120 D-RGB étant absent pour ce test. Qu'est-ce qui change ? Les raccords sont scellés, le radiateur est en alu et on voit débarquer du RGB sur les modèles. Allons donc voir cela plus en détail avant de voir comment se débrouillent les nouveaux arrivants.