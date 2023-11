Un AIO dédié pour votre SSD ? Ça y'est, ça existe !

Il en fallait bien un pour franchir le pas. Des solutions pour coupler un SSD à votre boucle de watercooling, elles existent de longue date, au même titre que celles destinées aux étages d'alimentation, voire aux RAMs. Mais un AIO dédié pour refroidir les ardeurs, certes réelles, de votre SSD PCIe 5.0 et seulement lui, ça, c'est une première. Après la jackyturbine licorne proposée par PNY, C'est Teamgroup qui s'y colle, sous sa marque T-Force — on espère que ce nom n'est pas issu, ce qui serait assez honteux, à une référence de la WWII —, et en avait d'ailleurs fait la démonstration lors du dernier Computex.

De son petit nom Siren GD120S AIO SSD cooler, vous y retrouverez un maze en cuivre et un radiateur de 120 mm en aluminium, surmonté de son moulin qui, naturellement, est une licorne RGB. La pompe, déportée au centre du radiateur, dispose d'un axe en porcelaine (pas de Limoges, à priori) apte à rotationner sa fraise jusqu'à pas moins de 4000 rpm.

Bref, un truc complètement overkill pour un simple SSD, et qui ne sera pas sans poser une certaine problématique pour en installer le radiateur, même si un 120 peut se caser facilement disposant en outre d'un confortable 40 cm de longueur pour la tuyauterie. Sa seule compatibilité est le M.2 2280, pour le coup assez logique : on imagine assez mal le « besoin » sur un 2230. Ils ne seront pas allés jusqu'à pousser le vice à ce point.

Rassurez-vous cependant : en achetant ce truc complètement over-inutile, vous serez le dignitaire d'un éco-geste notable : « L'ensemble du processus de fabrication adopte des méthodes écologiques, ayant obtenu les certifications de protection environnementale RoHS. Le produit utilise un emballage recyclable, contribuant ainsi aux efforts de durabilité environnementale et à la préservation de la Terre ». Ouf, voilà qui rassure, en tout cas jusqu'au moment où ce truc se retrouvera à la benne, faute d'usage. Bienvenue en absurdie !

Comment ça, ils nous avaient déjà fait le coup ?