EKWB tente de renaître en devenant LM TEK

EKWB (Edvard König Water Blocks), marque slovène fondée en 2003 et réputée pour ses systèmes de refroidissement liquide haut de gamme, a traversé de sérieuses turbulences ces derniers mois. En août 2024, OC3D révélait les difficultés financières et managériales de l’entreprise, tandis que la chaîne YouTube Gamers Nexus publiait dans la foulée une vidéo détaillant ce crash.

En mars dernier, EK annonçait son passage sous la tutelle de LM TEK d.o.o. — une structure récemment créée. Cette transition vient d’être formalisée par un communiqué de presse accompagné d’une vidéo au ton quasi-manifeste.

Un nouveau départ

Voici ce qu’expose le communiqué (traduction automatique) :

Après une période difficile, la marque EK, connue dans le monde entier pour ses solutions de refroidissement liquide haut de gamme, entre officiellement dans un nouveau chapitre audacieux. EK est désormais entièrement détenue et exploitée par LM TEK d.o.o., une société nouvellement créée et basée en Slovénie, dont la mission est de restaurer et de faire progresser l'héritage d'EK en matière de performance, de précision et d'innovation.



Cette transition apporte :

• Une nouvelle stabilité financière soutenue par de solides investissements

• Une équipe dirigeante restructurée et expérimentée

• Les mêmes ingénieurs, designers et équipes support talentueux de EK

• Un engagement renouvelé envers la qualité et la confiance des clients



Avec cette nouvelle dynamique, EK renforce sa présence sur le marché enthusiast, tout en accélérant son expansion vers les solutions de refroidissement pour l’entreprise, notamment dans les domaines de l’IA, des serveurs à refroidissement liquide intégré et du calcul haute performance (HPC).

La vidéo qui l'accompagne :

Comme mentionné plus haut, OC3D décrivait EKWB comme « très endettée » et en route vers la faillite. Pour les curieux, la vidéo de Gamers Nexus offre une plongée détaillée de plus d’une heure dans les coulisses de cette bérézina.

Avec LM TEK, les anciens d'EKWB souhaitent donc tourner la page (et accessoirement les impayés), pour entamer une nouvelle phase. Souhaitons-leur bonne chance.