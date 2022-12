EKWB a une nouvelle famille de ventilateurs à votre disposition !

Si vous avez monté votre propre boucle de refroidissement liquide, ou que vous réfléchissez à modifier les caractéristiques de votre AiO, alors vous vous êtes sûrement déjà posé la question des ventilateurs. Entre les rotations par minute, la pression statique, la taille, l’épaisseur, le RGB, le débit d’air.... les caractéristiques à vérifier sont nombreuses et pas des plus explicites.

Fort heureusement, EKWB est dans la place, pas vraiment pour vous éclairer sur la signification des choses, mais pour vous offrir toujours plus de choix de moulins, cette fois-ci avec une nouvelle série nommée EK-Loop Fan FPT, ou FPT pour faire plus court. Composées de ventilateurs de 120 et 140 mm, soit tout noir, soit noir ou blanc et RGB, les FPT se démarquent par une forte pression statique afin d’offrir un maximum d’efficacité sur les radiateurs de refroidissement liquide : pas moins de 2,7 mmH 2 O pour les petits modèles, et 3,57 mmH2o pour les gros. Côté vitesse de rotation, compilez sur 550 à 2300 RPM pour les moulins de 120 mm, 600 à 2200 pour ceux de 140 mm. Rajoutez des pads en caoutchouc afin de faire contact autant que possible avec le radiateur et une technologie EK-OmniLink de chainage des ventilateurs évitant les câbles doublons. De quoi ravir ses utilisateurs ? En revanche, avec respectivement 36 et 44,56 dBA, il vaudra mieux jouer au casque pour ne pas être importuné par les nuisances sonores des bousins.

Côté tarif, comptez 16,90 € pour la plus petite version, noir sans couleurs de LED en 120 mm, 19,90 € si vous le préférez en 140 mm, sans quoi le RGB fera grimper l’addition à 21,90 € en 120 mm et 24,90 € en 140 mm. Enfin, les bousins sont d’ores et déjà commandables sur la boutique EK : parfait pour les emplettes de Noël !