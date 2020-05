Les Comet Lake devraient arriver prochainement, et celui qui devrait représenter un excellent ratio prix/perf pourrait bien être le 10400. Pour rappel, 6 coeurs avec Hyperthreading, et des fréquences de 2.9 à 4.3 GHz selon la charge imposée et le nombre de coeurs sollicités. Actuellement, le 9400F occupe ce poste chez Intel. Un forumeur via Chiphell a publié des résultats de tests faits rapidement, entre ces deux processeurs, et sur CPU-Z, Cinebench R15 et R20, Super Pi. Évidemment la page a été, depuis, retirée.

Le gain est variable selon les applications, bien threadées ou pas, et va de 2.56% à 45.56%. Il faudra par contre voir la consommation en charge, pas le point fort du 14nm poussé à bout, encore que ce 10400 ne représente pas le flagship, et devrait logiquement être dans des normes tout à fait acceptables. Globalement, quand on aura droit aux articles, on devrait se rendre compte que l'ajout de l'HT constitue un boost non négligeable aux performances générales, le but étant, avec ce CPU, de gêner AMD sur son secteur de prédilection. En effet le 3600 est un CPU largement vendu, et en tête des lites comme on l'a vu chez Amazon, ou encore Mindfactory. Le duel s'annonce serré et intéressant, à suivre sur CDH, qui sait ?