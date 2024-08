be quiet! lance le Pure Base 501, un boîtier sans la moindre trace d’ARGB

La marque be quiet! a débarqué à la Gamescom avec un nouveau boîtier, le Pure Base 501. C’est le successeur du Pure Base 500 ; modèle pour lequel vous pouvez consulter notre test en suivant le lien.

Boîtier Pure Base 501

Au Computex, l’entreprise avait mis l’ARGB à l’honneur avec une nouvelle série de boîtiers Light Base 900 et Light Base 600 LX, des AIO Light Loop 360 mm / 240 mm, ainsi que des ventilateurs ARGB Light Wings LX 140 mm et 120 mm en version classique et high-speed. Le Pure Base 501 ne s’encombre pas de ce que certains clients considèrent comme des fioritures sans intérêt : il ne propose pas du tout d'effets lumineux.

Le boîtier prend en charge les cartes mères de format ATX, micro-ATX ou mini-ITX. Deux ventilateurs Pure Wings 3 140 mm PWM situés à l'avant et à l'arrière du boîtier assurent le refroidissement. Le Pure Base 501 supporte aussi des radiateurs de watercooling jusqu'à 360 mm. Il autorise, en option, l'installation verticale des cartes graphiques. Par ailleurs, un double rack pour disque dur découplé (HDD cage) est inclus pour des options de stockage supplémentaires.

À l’instar de son prédécesseur, le Pure Base 501 est disponible en plusieurs versions : dans une version noire avec une façade pleine et des panneaux latéraux en acier pour un maximum de silence. Les clients qui souhaitent privilégier un flux d'air maximal doivent s’orienter vers le modèle avec façade en mesh et panneau latéral vitré ou non, disponible en noir ou en blanc.

Ces boîtiers seront commercialisés à partir du mois de novembre et sont assortis d'une garantie fabricant de 3 ans. Une fois n'est pas coutume, nous avons des tarifs, mais aucune fiche technique pour le moment.

Produit Façade Panneau latéral Prix Pure Base 501 Black Façade pleine Panneau métallique 89,90 euros Pure Base 501 Airflow Black Façade en mesh Panneau métallique 94,90 euros Pure Base 501 Airflow White Façade en mesh Panneau métallique 99,90 euros Pure Base 501 Airflow Window Black Façade en mesh Panneau vitré 104,90 euros Pure Base 501 Airflow Window White Façade en mesh Panneau vitré 109,90 euros

Série Light

be quiet! profite de son CP pour effectuer un petit rappel de sa gamme de produits Light ; à juste titre, puisque plusieurs références seront commercialisées le mois prochain. Vous trouverez quelques visuels ainsi que les tarifs des différents produits dans le tableau ci-dessous. Rappelons aussi que l’entreprise propose son Dark Rock 5 depuis le mois de juin.

Le Light Base 600 LX

AIO Light Loop

Light Wings