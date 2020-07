Le mini-ITX abordable et efficace

Le chipset B550 permet aux fabricants de renouveler les gammes de cartes mères pour AMD, en proposant des choix de formats plus poussés que pour X570, grâce à la sortie de plusieurs modèles en mini-ITX et mATX. Débarrassées du ventilateur et de la chauffe du chipset, les cartes mères de petite taille sont donc plus faciles à concevoir et peuvent être vendues à des tarifs plus intéressants. Et c'est le cas de GIGABYTE, qui a sorti une carte mère au format mini-ITX plus abordable que la génération précédente, tout en promettant un design solide pour tenir des gros CPU rouges. Nous l'avons donc analysée au comptoir, afin de vérifier si les promesses du fabricant sont bien tenues.

• Côté street price, ça dit quoi ?