5 Radeon RX 7900 chez GIGABYTE

Dans quelques heures, nous saurons ce que les RX 7900 ont sous le ventirad. La majorité des tests devrait couvrir les cartes de référence, mais nul doute que les partenaires auront prévu le coup avec des modèles customisés, qui devraient être vendus plus cher, assurément. Si la TVA reste à 20 % chez nous, le petit regain de forme de l'euro face au dollar devrait compenser cette augmentation liée à la taxe. Mais nous dépasserons les 1000 € pour la moins chère, il ne peut en être autrement en cet instant, compte tenu des éléments en notre possession.

Pour autant si les copains historiques et récents d'AMD, à savoir Sapphire, XFX ou encore ASRock sont prêts, on sait qu'ASUS planque une TUF quelque part, et que GIGABYTE aussi aura son petit catalogue tout meugnon. Il y aura les deux cartes de référence rebadgées à la gloire du Taiwanais, une dévolue à la RX 7900 XT et une autre à la RX 7900 XTX. 5-2 = 3, voilà ce qu'il reste. Les mêmes références de GPU glissent également sur la gamme Gaming OC, avec du WindForce d'un fort beau gabarit, 3 moulins, 2 slots sur l'équerre arrière, mais guère plus de 2.5 slots en réalité comme encombrement, ce qui paraissait énorme il y a quelques années devient minuscule de nos jours. 3-2 = 1. Il reste la reine mère de la série, avec l'AORUS Elite RX 7900 XTX. Normalement, pour cette gamme, le haut du catalogue de GIGABYTE via sa branche dédiée gaming Premium, c'est 4 slots, et un écran à animer sur la tranche. Pour les 4 slots, l'image ne permet pas de l'affirmer, mais plus de 3, c'est certain malgré une double équerre à l'arrière.

C'est donc avec ces cartes qu'il faudra compter chez la marque à l'aigle à grande bouche ! Reste à voir les prix, et pour ça, il va falloir attendre un peu !