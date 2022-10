La semaine dernière, une première fuite frappait le catalogue RTX 4080 de GIGABYTE. Le modèle en question était l'Eagle, donc le look est propre, et fait moins biscornu que sa petite soeur la RTX 3080 Ti. Vous pouvez retrouver ce billet ici directement, pour avoir la carte en tête. Bien qu'on sache qu'il y en aura d'autres, nous ne pouvons dire quelles gammes rejoindront cette Eagle, mais ça, c'était avant !

En effet, VDCZ a publié des images de deux autres modèles. La première est sa série passée sous flotte, WaterForce. Parfois cette gamme colle un waterblock à la carte, parfois elle y met carrément un AIO. Pour cette RTX 4080 WF, c'est un waterblock qui est intégré, ce qui implique qu'il faudra incorporer la carte dans une boucle déjà existante, ou à créer, ce qui ne se fera pas sans majorer le prix final de la solution. Point intéressant, la WaterForce est courte et se limite au PCB.

On passe à la seconde version, la RTX 4080 AERO. Elle est toute blanche, et d'ordinaire c'est la série VISION qui se charge de ce créneau-là. AERO est un nom qui est utilisé chez la firme pour définir une gamme de portables. Le look général est agréable, la carte occupera plus de trois slots, même si l'équerre arrière n'en prend que deux. Sera-ce tout ? Nous verrons bien, les tests étant prévus pour dans un peu plus de deux semaines.