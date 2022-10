Jusqu'à présent, les partenaires de cartes ayant un GPU Intel se comptent sur les deux doigts de la main de Nico. Gunnir et ASRock sont les seuls à suivre le géant bleu dans sa quête de reconnaissance, avec les cartes A750 et A770 dont le test vous attend en lien. Avec Intel lui même qui revend ses Limited Edition, ils ne sont que trois dans la boucle. Selon les enregistrements faits à l'EEC, GIGABYTE ne devrait plus tarder à les rejoindre, mais petitement si on en croit la source.

En effet, alors que le haut de gamme Intel Arc est constitué des cartes A750 et A770, les deux partageant le même GPU plus ou moins castré, a.k.a ACM-G10, GIGABYTE débuterait par le plus petit GPU, alias ACM-G11. Cela signifie que seules des cartes A310 et A380 seraient prévues, dans un premier temps on imagine. Voilà le programme du Taiwanais :

Gigabyte Arc A380 Gaming OC 6GB (GV-IA380GAMING OC-6GD) Gigabyte Arc A380 Gaming 6GB (GV-IA380GAMING-6GD) Gigabyte Arc A380 WindForce OC 6GB (GV-IA380WF2OC-6GD) Gigabyte Arc A380 WindForce 6GB (GV-IA380WF2-6GD) Gigabyte Arc A310 WindForce 4GB (GV-IA310WF2-4GD)

L'objectif serait donc de proposer autre chose que de la petite carte NVIDIA GT 1030, secteur où les verts ne sont plus attentionnés, afin de proposer une autre solution, plus contemporaine. Et c'est aussi une occasion de prendre un marché où ASUS et MSI sont présents, mais avec des produits qui datent. Lorsque GIGABYTE glissera sur l'A750 et A770, alors on pourra dire que le constructeur aura réellement ajouté une corde à son Arc ! Notez toutefois que ce n'est pas parce que ces cartes sont listées auprès de l'EEC qu'elles vont franchir les étapes de production de masse et mise en vente. Mais il serait étonnant que ça n'aille pas au bout, vu la jeunesse des Arc et le désert concurrentiel qui règne face à la GT 1030 par exemple.