Si l'objectif du chipset B550 est avant tout de faire un peu de marketing et d'amener à des changements sur les cartes mères, cela ne veut pas dire que les changements seront drastiques et qu'il y a de fortes chances que les copier-coller seront nombreux. Mais pour l'instant, nous décernerons la palme d'or du cancre à GIGABYTE, qui a fait le choix de tout simplement recopier à quelques détails près ses cartes mères X570 en enlevant un peu de RGB parfois et le ventilateur du chipset. Un choix qui risque d'avoir un certain impact sur le tarif, il est étrange de voir des cartes B550 autant équipées.

La B550 AORUS Master reprend le concept haut de gamme du fabricant, avec une électronique très travaillée : 16 vraies phases pour le CPU, refroidissement de qualité pour l'alimentation et les SSD M.2, Ethernet 2,5 Gb/s, Wi-Fi 6, circuit audio de bonne facture… Bref, une belle débauche technique, en espérant que la suite logicielle suive derrière. Une carte qui a l'air excellente, mais qui questionne sur sa présence dans une famille dite abordable.

Les gammes AORUS plus abordables paraissent plus intéressantes déjà. Il y a déjà 3 cartes mères référencées - mais seule la AORUS Elite dispose d'une photo portrait - avec deux AORUS B550 Pro - avec ou sans Wi-Fi - et une AORUS B550 Elite. Les cartes disposent d'une alimentation solide sur 14 (Pro) ou 12 VRM (Elite) avec un refroidissement conséquent, à voir par contre si nous ne retrouvons pas les mêmes travers que sur le design de la Z490 Vision G. Le PCIe 4.0 se limite ici au premier port M.2 et au premier slot x16, pour le reste ce sera du 3.0 fourni directement par le chipset. Après nous retrouvons le standard des cartes AORUS, avec du réseau en 2,5 Gb/s, le Wi-Fi 6 sur la Pro AC et un système son utilisant des condensateurs WIMA.

Le modèle en mini-ITX B550I AORUS Pro AX parait plus appauvri que le reste de la gamme, la faute au format qui limite les possibilités. Mais l'alimentation nous parait un poil juste tout de même, et le prix sera donc déterminant pour savoir si cette carte sera rentable. Malgré les 90 A par VRM vendus par le fabricant la taille des selfs nous fait vibrer le radar à marketing foireux, la carte ne sera probablement la plus adaptée pour mettre de gros CPU dans votre petite configuration.

Enfin, il existe tout de même un modèle mATX que devrait être plus abordable, mais le fossé entre cette carte B550M DS3H et la B550 AORUS Elite et bien trop large. Avec ses 5 phases à peine refroidies, une connectique appauvrie, un système audio peu attrayant et aucun refroidissement pour les SSD M.2, cette carte sera - comme les Prime de chez ASUS - un modèle peu intéressant et il est fort probable que pour quelques euros de plus, les modèles B550 en mATX mieux équipés soient plus intéressants, ne serait-ce que pour la durabilité.