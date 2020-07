Avec la domination progressive des GAFA est venu un tournant dans les contenus consommé sur le net en faveur de la vidéo, non sans conséquence sur la consommation énergétique. Néanmoins - et tant mieux pour ceux résidants dans une zone encore loin du haut débit - les standards sont encore loin d’être tous gravés dans le marbre, en, particulier en matière d’encodage vidéo.

En effet, même si le H.264 reste un incontournable sur le web, YouTube a depuis 2013 poussé son codec maison, le VP9, sur sa plateforme de partage de vidéo YouTube. Sans grande surprise, cet AV1 est en fait le successeur du VP9, avec comme but assumé d’offrir une solution libre de droit autre en concurrence directe avec le H.265 provenant du Video Coding Expert Group. Par rapport à ce dernier, l’AV1 serait 30 % à 40 % moins volumineux (un ratio montant à 50 % pour le H.264), mais nécessite une puissance accrue pour son décodage, d’où l’importance d’un support matériel pour sa démocratisation. Et cela tombe bien, voici qu’un patch du noyau Linux laisse justement apparaître une telle prise en charge pour le décodage seulement au niveau de l’iGPU de Tiger Lake et des cartes Xe, basés sur la future architecture en 10 nm des bleus. Une bonne nouvelle donc, mais relativement peu surprenante puisque nombre de grands noms du web sont adeptes de ce format : Google, mentionné précédemment, mais aussi Facebook, Netflix ou encore Twitch et Vimeo.

Chez la concurrence, rien n’a encore été annoncé (hors Realtek, Mediatek, Samsung et Broadcom, mais il ne s’agit plus de nos PC), mais il faut dire que ni AMD ni NVIDIA n’a pour habitude de dévoiler les caractéristiques techniques des cartes à venir, contrairement aux bleus sujets à de nombreuses fuites et opérations marketing sur les deux produits concernés par ce support, pour rappel les cartes graphiques Xe (sur carte dédiée) et la Gen12 (sur Tiger Lake et Rocket Lake). À croire que dans quelques semaines, il nous manquera plus que la date de sortie de tout ce bousin ! (Source : Phoronix)