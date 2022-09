NVIDIA dévoile ADA, et les RTX 4090 et 4080

NVIDIA tenait sa conférence à la GTC, par la voix de son boss Jensen. Le gros de la conférence a été tenu par Omniverse, qui est la trousse à outil pour tous les créateurs de tout poil, offrant un environnement hardware avec les RTX (surtout celles à base d'Ada Lovelace), logiciel (pour connecter les environnements) et structurel (pour la diffusion). Mais ce que les joueurs attendaient, c'était le GPU vedette, Ada Lovelace.

NVIDIA a présenté rapidement les cartes à venir, mais pas que. Le gros GPU possède 76 milliards de transistors, il est le fruit d'une cohabitation entre les verts et TSMC pour un procédé qui semble adapté, N4. C'est de la GDDR6X signée Micron qui officie dedans. Nous avons la 3e génération de RT Cores, la 4e de Tensor Cores, le tout amélioré et en quantité astronomique par rapport aux RTX précédentes. Voilà les différences entre Turing, Ampere et Ada :

La RTX 4090 possède 24 Go de GDDR6X, devrait avoir les perfs de 2 à 4x celles de la RTX 3090 Ti, sera disponible le 12 octobre prochain pour 1599 $ pour le modèle FE. Pour les autres ça sera forcément plus, en sachant que l'euro n'est plus à notre avantage par rapport au dollar.

Puis sont arrivées les deux RTX 4080, les rumeurs disaient vrai. Pourquoi le même nom pour deux cartes différentes ? En tout cas, la grosse RTX 4080 16 Go de GDDR6X offrira 2 à 4 fois les perfs de la RTX 3080 Ti, pour 1199 $, la petite à 12 Go sera à 899 $. Elles arriveront courant du mois de novembre, ce sont les prix des FE, nouveauté, conversion euro/dollar et hype devraient composer un cocktail financier détonnant. En tout cas, il faudra voir et découvrir les conditions qui amènent à des ratios de perfs si élevés entre Ampere et Ada.

Avec tout ça, le DLSS 3 est également annoncé. Basé sur le DLSS 2 avec la mise à l'échelle 1080p et les vecteurs de mouvement, le DLSS 3 ajoute une composante optique qui intègre également Reflex pour une réactivité minimale et une latence faible. Le DLSS 3 utilise les nombreux tensor cores en quantité industrielle et l'accélérateur de flux optique OFA pour obtenir une image de qualité 4k à partir d'une autre en définition inférieure, et avec plus de performances.

Pour gagner en patate, la nouveauté, dans la philosophie du DLSS 3, c'est qu'il se sert de l'image précédente, de l'image rendue et des vecteurs de mouvement pour prédire l'évolution de la scène, et donc le rendu de la prochaine image avec une restitution accélérée grâce aux Optical Flow Accelerator.

Voici les 35 jeux/moteurs 3D prévus de passer sous DLSS 3.

A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Black Myth: Wukong

Bright Memory: Infinite

Chernobylite

Conqueror’s Blade

Cyberpunk 2077

Dakar Rally

Deliver Us Mars

Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Dying Light 2 Stay Human

F1Ⓡ 22

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Frostbite Engine

HITMAN 3

Hogwarts Legacy

ICARUS

Jurassic World Evolution 2

Justice

Loopmancer

Marauders

Microsoft Flight Simulator

Midnight Ghost Hunt

Mount & Blade II: Bannerlord

Naraka: Bladepoint

NVIDIA Omniverse

NVIDIA Racer RTX

PERISH

Portal with RTX

Ripout

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Scathe

Sword and Fairy 7

SYNCED

The Lord of the Rings: Gollum

The Witcher 3: Wild Hunt

THRONE AND LIBERTY

Tower of Fantasy

Unity

Unreal Engine 4 & 5

Warhammer 40,000: Darktide

Du coup, tous les potos y vont de leurs annonces, ASUS, GIGABYTE, MSi, Inno3D, Zotac, Colorful, Gainward et Palit, mais pas EVGA, ont leurs modèles prêts ou presque. Vivement les tests, rouges ou verts, pour voir le nouvel échiquier des perfs 3D.