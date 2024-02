La loi immigration fatale à WordPad, qui tire définitivement sa révérence en 2024

Comme chaque version de Windows en son temps, la 11 a régulièrement droit à de nouvelles fonctionnalités et autres améliorations de la qualité de vie, lesquelles passent le crible du canal Canary. La Windows 11 Insider Preview Build 26040 déployée il y a quelques jours sur le Canary Channel apporte donc son lot de nouveautés ; pas de panique, aucune ne devrait vous exciter au point de vous rendre insomniaque cette nuit ; triste ou nostalgique, ce n'est pas exclu en revanche. Au menu : de l’IA avec Copilot et Voice Clarity, un accès plus aisé aux images des appareils Android, une refonte de LAPS et un WordPad définitivement mis à la porte de Windows.

RIP WordPad

La sentence ne fait que deux lignes dans le billet, mais l’information principale est à notre humble avis la mise à mort de WordPad après vingt-huit années de service – et sans même un remerciement s’il vous plaît ! La build 26020 avait déjà amoché le logiciel de traitement de texte pourtant fidèle à toutes les versions de Windows depuis août 1995 ; elle l'avait supprimé des installations propres de Windows 11. La build 26040 porte le coup de grâce en l’excommuniant de toute installation.

Microsoft avait officialisé cette sentence en septembre 2023. À cheval entre la version améliorée du Bloc-notes et le traitement de texte abouti, WordPad ne survivra donc pas à 2024. Sans doute un mal pour un bien ; il aurait souffert de la comparaison avec les traitements de texte dopés à l’IA, a priori bientôt capables de disserter sur n’importe quel sujet avec clarté, ce dans une prose bien plus limpide que celle laborieusement accouchée par l’encéphale rabougri d’un rédacteur soiffard qui, en plus, s’autorise à faire des phrases à rallonge.

Mais revenons-en à nos moutons. Nous ignorons quand Microsoft dégagera WordPad de la version grand public de Windows 11. Toutefois, avec le durcissement de la législation sur les OQTF, nous imaginons mal l’indésirable séjourner clandestinement encore longtemps sur le territoire de l’OS. D’autant plus que ce n’est pas Darmanin le séraphin en charge ici – pour qui l'angélisation ne naît pas d'un refus d'obtempérer, mais d'une assertion prononcée au micro de TF1, dans le contexte des manifestations des agriculteurs, et selon laquelle « on ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS » ; il s’est ravisé depuis – mais plutôt Big Brother.

Un gloubi-boulga en dessert

Nous serons plus expéditifs pour la suite, et nous garderons (presque) de toute digression : ceux qui apprécient retoucher leurs clichés de la Tour Eiffel ou du scialet de Malaterre sur leur ordinateur seront ravis d’apprendre que la fonctionnalité d’accès à distance amorcée en septembre dernier est remplacée par une nouvelle. Le principe est toujours le même, il consiste à permettre d’accéder facilement aux photos et captures d'écran les plus récentes d’un appareil mobile Android pour les modifier sur le PC via l'application Snipping Tool.

Une photo prise par Susie - vous aurez son adresse mail ensuite

Pour l’activer, rendez-vous dans Paramètres > Bluetooth et appareils > Appareils mobiles et choisissez « Gérer les appareils ». Il suffit ensuite d’autoriser le PC à accéder au terminal Android. Microsoft précise que l’ordinateur recevra une mise à jour Cross Device Experience Host nécessaire au bon fonctionnement via le Microsoft Store.

Chose promise, chose due



Par ailleurs, la Voice Clarity, disponible sur les appareils Surface depuis plusieurs mois, englobe désormais davantage d’applications et d’appareils (elle est prise en charge par tous les processeurs x64 et Arm64). Microsoft mentionne Phone Link et WhatsApp, ou encore les jeux vidéo PC qui utilisent le mode de traitement des signaux de communication pour leurs échanges en ligne.

La Voice Clarity est basée sur l’IA. Elle ne permet pas de s’exprimer avec la voix suave de Barry White pour devenir le tombeur des réunions Zoom ; juste à « annuler les échos, supprimer les bruits de fond et réduire la réverbération en temps réel ». Bref, rien d’indispensable si vous n’avez pas un microphone de chez Action ou que vous ne travaillez pas depuis le périph.

Pour les quelques courageux parvenus au bout de ce papier, abrégeons en s’adonnant au vrac : citons un rafraîchissement du Windows OS Media Setup affublé d’un design plus épuré (illustration ci-dessous), la prise en charge de l’USB 80Gbps mais uniquement sur quelques PC portables armés d’un Core Raptor Lake Refresh (donc un contingent très limité), une amélioration de l’expérience utilisateur du Narrateur, des changements au niveau du panneau de découverte de la diffusion d'écran, et enfin de nombreux paramètres pour le LAPS (Windows Local Administrator Password Solution) que nous vous laisserons le loisir de découvrir directement sur le site de Microsoft.