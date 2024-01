no ragotz

Intel et SK Hynix veulent allumer la lumière des puces photoniques d’ici 2027

Les puces photoniques voire carrément les ordinateurs optiques suscitent des fantasmes depuis plusieurs années, mais n’ont guère dépassé ce stade jusqu-ici malgré quelques concrétisations comme les puces Odin de Ranovus ou celles mêlant die en silicium et die photonique d'Ayar Labs. En l’état, les communications optiques restent converties en signaux électriques avant d'atteindre les processeurs ou la mémoire, alors que la visée finale est de traiter directement la lumière afin de booster les performances (et d'économiser accessoirement de l'énergie). La situation va peut-être changer dans les prochaines années ; en tout cas, trois acteurs majeurs du secteur ont des projets à l’horizon 2027.

Intel parle des aboutissements de cette technologique dans la vidéo ci-dessous.

Un trio de choc pour attirer la lumière

Un rapport du Nikkei révèle qu’Intel s’est associée à l’entreprise sud-coréenne SK Hynix et à l’opérateur de téléphonie NTT (pas nique ta tatie ou ton tonton, mais bien Nippon Telegraph and Telephone Corporation) en vue de développer des puces optiques d’ici 2027. Le gouvernement japonais est aussi impliqué, avec l’allocation d’une enveloppe de 45 milliards de yens, soit l’équivalent de 281 millions d’euros. Le projet : développer des technologies permettant de produire en masse des puces de nouvelle génération utilisant l’optique.

À ce stade, aucune des sociétés citées n’a publié de communiqué officialisant ce partenariat, dont tous les tenants et aboutissants ne sont possiblement pas finalisés. Ceci étant, l’article source rapporte que d’ici l’exercice 2027, cette collaboration doit mener à deux concrétisations : une technologie de production pour des dispositifs intégrant de la lumière dans les semi-conducteurs d’une part ; une technologie de mémoire susceptible de stocker des données traitées à des vitesses de l'ordre du térabit. L'objectif est d’aboutir à des dispositifs réduisant de 30 à 40 % la consommation d’énergie par rapport aux produits conventionnels.

Intel, le mauvais élève ?

Sur la base de cette description, il est probable qu’Intel soit surtout impliquée dans le développement des méthodes de production, tandis que SK Hynix apporterait son expertise dans le domaine de la mémoire. Étant donné les compétences et orientation hétéroclites de ces trois entreprises, nous pouvons aussi envisager qu’elles œuvreront principalement sur la technologie optique de la photonique du silicium en général (choix des matériaux, intégration...) et les aspects productifs, du moins dans le cadre de ce partenariat. Notez également qu'Intel a vendu sa branche de connecteurs photoniques à Jabil fin 2023 ; délestage qui ne témoignait donc pas d'un désintérêt pour le domaine.

Quant à NTT, ce n’est clairement pas l’intrus du trio. Comme le souligne notre confrère, l’opérateur est un des leaders mondiaux de l'intégration de la technologie optique dans l'électronique. En 2019, ses chercheurs publiaient sur des micro-composants appelés Electro-Optic Modulator (E-O) capables de transformer un signal électrique en sa version optique tout en respectant les contraintes d'intégration de nos puces actuelles ; technologie qui se retrouve à la base de l’IOWN (Innovative Optical and Wireless Network).

Un gribouillage une illustration détaillée de l'IOWN © NTT