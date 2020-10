La machine des enfers !

Nous avons vu passer quelques bestioles tantôt équilibrées, tantôt extrêmes, mais celle que nous vous proposons aujourd'hui sort tout droit des enfers ! Avec son blaze d'avion de ligne, on pourrait s'attendre à quelque chose de pépère, mais nous sommes bel et bien aux commandes d'un Rafale. Cette machine de 12 litres est bourrée de ce qui se fait de mieux (ou presque) sur le marché en termes de composants, et pour couronner le tout le design est loin d'être vilain. Le Corsair One, puisqu'il s'agit bien de lui, est disponible en plusieurs versions embarquant un i7-9700F et 16 Go de mémoire pour le One i145s ou poussant le vice à y coller un gros héxadécacores de chez AMD ! C'est d'ailleurs cette version la plus extrême que nous permet de tester Corsair. Elle devrait nous envoyer en enfer, aussi vite que son prix creusera un trou sur notre compte en banque. Alors, allons découvrir le One A100 ensemble.