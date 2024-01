Test • Corsair A115

Composé par Thierry C. • 16 Janvier 2024

Un retour gagnant dans l'aircooling ?

Depuis février 2020 nous n'avons pas vu passer de ventirad de la marque Corsair. L'A500, seule tentative d'entrée de la marque dans le haut de gamme. Presque quatre ans plus tard c'est avec plaisir que nous accueillons le remplaçant. La grosse bête que nous découvrons tape à l'œil. La marque propose un ventirad au format double tour, équipé de deux ventilateurs de 140mm et pesant plus de 1,5 kg ! L'A115 de son petit nom, va-t-il se faire une place dans ce segment très disputé ? Allons découvrir cela ensemble après la présentation d'usage.