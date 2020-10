Les premières RTX 30x0 sont des monstres de puissance, et pour dompter les 320 et 350 W de TDP annoncé, il a fallu aux fabricants mettre les moyens dans d'immenses radiateurs volumineux et pesant leur poids. Bien que les cartes soient rapidement bridées par la consommation électrique plutôt que la chauffe du GPU, le watercooling garde cependant quelques intérêts, qu'ils soient esthétiques pour certains, mais aussi pour la stabilité des performances, les waterblocks étant souvent plus prompt à refroidir intégralement les composants, des puces mémoires aux VRM en passant par le GPU bien entendu. C'est donc dans cette philosophie que EK étend encore plus sa gamme de waterblocks maisons et dédiés à des cartes graphiques précisent, et ce sera au tour de Zotac cette fois-ci.

Nous avons donc le droit à deux modèles de refroidisseurs à eau - un en acétal, l'autre en Plexiglas - qui recouvriront l'intégralité des éléments sensibles des cartes Trinity RTX 3090 et 3090 de chez Zotac, permettant d'obtenir des températures plus stables : GPU, VRAM (dessus uniquement pour la 3090), MSOFET des VRM, contrôleur d'alimentation et selfs. Petit avantage sur les self, les caler sur un bloc aussi massif permet d'absorber les potentielles vibrations, ce qui élimine en partie le coil whine. Nous restons par contre un peu sur notre faim pour la 3090, qui ne dispose que d'une simple backplate pour refroidir les puces de GDDR6X situées à l'arrière du PCB.

Pour la partie radiateur, celle-ci comprend 27 ailettes espacées de 0,5 mm d'épaisseur et est constituée de cuivre plaqué de nickel. Point intéressant, le fabricant assure que le radiateur permet un montage du bloc sans se soucier du sens du courant d'eau, permettant une plus grande liberté dans le placement de vos tuyaux. N'oublions pas le RGB qui est constitué de 12 LED adressables, ce qui le rendra compatible avec la très grande majorité des cartes mères récentes. Le prix annoncé est de 164,90 € (plexi + nickel) et de 159,90 € (acétal + nickel), sans la backplate, qui elle est facturée 43,90 € (nickel) ou 36,90 € (noir) selon la finition.