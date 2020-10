no ragotz

Fraichement sorti de son accès anticipé, Hades est un bon vieux rogue-like. Après Neon Abyss, saura-t-on survivre pour arriver jusqu'à la fin des niveaux et affronter... notre père ? Réponse en direct, autour d'une discussion tranquille, comme d'hab. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live à 18h