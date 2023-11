Test • Corsair Voyager a1600

La plateforme mobile pour streamers

Quand on est fan de gaming, on aimerait bien pouvoir transporter notre passion partout. Les consoles, ça va cinq minutes, et la solution qui s'offre alors à nous c'est le PC portable Gaming ! Processeur musclé, GPU dédié, grand écran, taux de rafraîchissement élevé, et du RGB à profusion, voilà ce qui plaît. Corsair, qui depuis des années est présent sur le marché des composants PC, s'est également spécialisé dans l'éclairage de tout ce qui peut l'être avec son écosystème iCUE. Et quand on mixe cela à une machine de jeux transportable, ça donne le Corsair Voyager. Coque en alu, design soigné et Elgato Stream Deck intégré en prime. Qu'est-ce que cette débauche de spécifications donne en pratique ? On vous raconte tout après la présentation.