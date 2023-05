Test • Corsair 2000D RGB Airflow

Mini tour aérée et colorée

15 février 2022, c'est la date à laquelle nous avons sorti notre dernier papier concernant un boîtier provenant de chez Corsair. Il s'agissait du iCUE 5000T RGB, modèle qui n'a de commun avec le boîtier présenté ce jour, que son créateur et les paillettes qu'il nous jette à la vue. Le premier est énorme, le second tout petit. Le gros offre de l'espace à profusion, le petit à peine plus de 20 litres. Et fort heureusement pour lui, qui dit petit volume, ne dit pas forcément contraintes. Le nouveau venu à quelques capacités que nous nous empressons de vous présenter. Et au passage, son petit nom est 2000D RGB AIRFLOW.