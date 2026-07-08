Le PM1763, premier SSD PCIe 6.0 de Samsung, grimpe Ã  28,4 Go/s

En dÃ©but de semaine, nous avons croisÃ© le 990, un SSD Samsung officieux qui nous a ramenÃ©s au PCIe 4.0. Nous retrouvons la marque corÃ©enne, cette fois pour un SSD officiel, et qui nous fait revenir au PCIe 6.0. Autre diffÃ©rence, et pas des moindres : tandis que le 990 est un SSD client, le PM1763 dont nous allons parler dans les prochaines lignes est un eSSD, soit un enterprise solid state drive. Sa conceptrice le dÃ©signe ainsi explicitement comme Â« optimisÃ© pour les environnements de serveurs d'IA et de calcul haute performance de nouvelle gÃ©nÃ©ration Â». Donc pas pour votre desktop !

Le plus vÃ©loce des SSD PCIe 6.0 Ã date

Câ€™est assez clair avec la numÃ©rotation : ce PM1763 est le successeur du PM1753. Tandis que ce dernier, en PCIe 5.0 x4, plafonne Ã 14 500 / 10 000 Mo/s en lecture / Ã©criture sÃ©quentielles, et monte jusqu'Ã 3,3 millions / 650 000 IOPS en lecture / Ã©criture alÃ©atoires, son descendant en PCIe 6.0 x4 passe ces seuils Ã 28,4 Go/s en lecture et 21,9 Go/s en Ã©criture sÃ©quentielles, ainsi qu'Ã 6 800 000 / 950 000 IOPS en lecture / Ã©criture alÃ©atoires. De quoi Â« transfÃ©rer un grand modÃ¨le de langage (LLM) de 40 Go en environ 1,4 seconde Â», sâ€™enorgueillit Samsung. En outre, ces valeurs sont meilleures que celles du Micron 9650, un modÃ¨le pour les centres de donnÃ©es lancÃ© en fÃ©vrier dernier. La firme revendique Ã©galement une efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique 80 % supÃ©rieure Ã celle du PM1753.

Pour le reste, ce nouveau SSD exploite de la mÃ©moire V-NAND de 9e gÃ©nÃ©ration de Samsung ainsi qu'un contrÃ´leur inÃ©dit gravÃ© en 4 nm. Le communiquÃ© Ã©numÃ¨re des capacitÃ©s de 4 To, 8 To et 16 To, tandis que la page produit couvre une plage plus large allant de 4 To Ã 64 To, comme pour le PM1753. Cela laisse entendre que Samsung anticipe des versions en 32 To et 64 To Ã lâ€™avenir.

Pour les formats, lâ€™entreprise liste les E1.S, E3.S et U.2. Notez que la version U.2 est limitÃ©e aux vitesses de l'interface PCIe 5.0. Enfin, ce SSD est optimisÃ© pour les environnements de serveurs Ã refroidissement liquide utilisant des solutions de refroidissement direct-to-chip (D2C, refroidissement direct sur la puce).

Le communiquÃ© a pour motif principal lâ€™annonce de la production de masse de ce PM1763. Mais vous lâ€™avez compris, Ã moins que vous ne travailliez dans le secteur, vous nâ€™en verrez jamais la couleur.