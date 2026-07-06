Un SSD Samsung 990 pas encore officialisÃ© fait surface en ligne

Samsung sâ€™apprÃªte Ã enrichir son catalogue de SSD avec un nouveau modÃ¨le, le 990. Il viendra donc complÃ©ter cette sÃ©rie au cÃ´tÃ© des 990 EVO / PRO en se positionnant en entrÃ©e de gamme.

Samsung 990 Â© VideoCardz / Samsung

1 ou 2 To

Le site canadien de Samsung a briÃ¨vement rÃ©vÃ©lÃ© lâ€™existence du SSD. La mention a vite disparu, mais pas suffisamment promptement pour que VideoCardz nâ€™ait le temps de faire quelques captures dâ€™Ã©cran.

Les informations dÃ©couvertes sont toutefois assez minces. Les fiches mentionnaient deux capacitÃ©s, 1 To et 2 To. Sans surprise, le descriptif portraiturait un SSD reposant sur la technologie HMB (Host Memory Buffer) ; ne faisait aucune mention d'un cache DRAM dÃ©diÃ©.

Le modÃ¨le 1 To Ã©tait annoncÃ© avec des dÃ©bits sÃ©quentiels de 7 150 Mo/s en lecture et de 6 450 Mo/s en Ã©criture. La version 2 To grimpait Ã 7 250 Mo/s en lecture, tout en conservant 6 450 Mo/s en Ã©criture. Pour les performances en accÃ¨s alÃ©atoires, la source mentionne jusquâ€™Ã 850 000 IOPS en lecture et 1 200 000 IOPS en Ã©criture pour le modÃ¨le 2 To. Enfin, en matiÃ¨re de garantie, câ€™Ã©tait trois ans ou 400 TBW par To, soit 400 TBW pour la version 1 To et 800 TBW pour celle de 2 To.

En matiÃ¨re de dÃ©bits, les Ã©carts avec le 990 EVO sont minces. La variante 1 To de celui-ci affiche la mÃªme vitesse de lecture sÃ©quentielle et 6 300 Mo/s en Ã©criture. En revanche, elle est plus endurante, avec 600 TBW par To. Cet Ã©cart suggÃ¨re, pour le nouveau venu, lâ€™utilisation de mÃ©moire NAND QLC plutÃ´t que TLC.

La fuite de Samsung Canada ne renseignait ni date de lancement ni tarif. En 2024, avant sa commercialisation, le 990 EVO Plus avait Ã©tÃ© repÃ©rÃ© trois mois avant son officialisation. Pour le 990, le dÃ©lai sera peut-Ãªtre plus court. En tout cas, VideoCardz a repÃ©rÃ© la rÃ©fÃ©rence chez Â« certains revendeurs Â». Notre confrÃ¨re Ã©taye son propos par la capture ci-dessous prise chez SHI. Actuellement, la recherche Samsung 990 auprÃ¨s de ce dÃ©taillant ne liste toutefois que les modÃ¨les dÃ©jÃ officialisÃ©s.

Samsung 990 Â© VideoCardz / SHI