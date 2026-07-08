Samsung engrange des bénéfices records, mais inquiète les investisseurs

À la mi-mai, NVIDIA effaçait la branche gaming de ses résultats financiers et affichait un affolant bénéfice d’exploitation de 53,54 milliards de dollars. Ce montant faisait d’elle l’entreprise affichant le bénéfice d’exploitation le plus élevé au monde sur la période. Samsung pourrait toutefois faire encore mieux. Les résultats préliminaires de la société coréenne suggèrent un bénéfice d’exploitation trimestriel de 89 400 milliards de wons, soit l’équivalent de 58,44 milliards de dollars. À titre de comparaison, le groupe avait enregistré un bénéfice d'exploitation de 4 700 milliards de wons un an plus tôt. Par rapport au trimestre précédent, les bénéfices d’exploitation trimestriels ont progressé de 1800 %, soit une multiplication par 19.

© Samsung

Plus de bénéfices en un an qu'en quarante ?

Sur l’ensemble de l’année, l’entreprise anticipe un bénéfice d’exploitation de 300 000 milliards de wons, soit à peu près 196 milliards de dollars. Une perspective qui fait dire à Kim Yong-Kwan, président et responsable de la gestion d'entreprise, de la stratégie et des opérations de la division Device Solutions (DS) de Samsung Electronics, que « le bénéfice de cette année dépassera le bénéfice cumulé généré au cours des 40 dernières années depuis notre entrée sur le marché des semi-conducteurs » (via Korea JoongAng Daily). À noter que ce record concernerait uniquement la division semi-conducteurs de Samsung, et plus précisément les activités liées aux mémoires et aux puces logiques. Il ne s’applique pas au groupe dans son ensemble, dont les autres activités (smartphones, écrans, électroménager) ont historiquement généré davantage de bénéfices cumulés. Pour mémoire, Samsung est entré dans le secteur des semi-conducteurs avec le rachat Korea Semiconductor en 1974.

Naturellement, cette performance historique résulte de la forte hausse du prix de la DRAM et de la NAND. Selon Tom's Hardware, cette dynamique a permis aux fabricants d'atteindre des marges opérationnelles de 40 à 50 % sur la NAND au premier semestre. La DRAM, notamment les mémoires HBM destinées à l’IA, contribue également fortement à cette envolée des bénéfices. Selon notre confrère, Samsung est actuellement en discussion avec ses clients afin d’obtenir de nouvelles hausses de prix sur la DRAM standard au troisième trimestre. De son côté, Reuters cite Citi Research, qui indique « que les prix de vente moyens de la DRAM et de la NAND ont augmenté respectivement de 44 % et 53 % d'un trimestre à l'autre au deuxième trimestre ».

Ces chiffres proviennent d’une publication préliminaire de résultats ; ils devront donc encore être confirmés. Le rapport complet du deuxième trimestre, avec des données officielles, est attendu le 30 juillet, soit un jour après celui de SK hynix. Par ailleurs, TH précise qu’à la suite du mouvement de contestation sociale de ces derniers mois, « le bénéfice intégrera également un accord d'intéressement prévoyant l'attribution aux salariés de la division DS d'actions représentant 10,5 % du bénéfice d'exploitation de la division, soit une rémunération pouvant atteindre 26,6 milliards de dollars cette année ».

Paradoxalement, les investisseurs n’ont pas apprécié la nouvelle. Ils ont effacé plus de 80 milliards de dollars de la capitalisation boursière du groupe. D’après Reuters, ils « s’interrogent sur la durée de la frénésie liée à l'intelligence artificielle ». Le journal retranscrit également les propos d’Albert Yong, associé gérant chez Petra Capital Management. Selon lui, « les solides résultats de Samsung étaient largement attendus et avaient déjà été en grande partie intégrés dans le cours de l'action ». Il ajoute que « les investisseurs restent préoccupés par la pérennité de l'essor de l'intelligence artificielle ».

Un article de France24 pointe également les risques autour d’un type de produit financier, les « ETF à effet de levier sur valeur unique ». En particulier sur le marché financier sud-coréen, fortement lié aux performances des deux géants que sont Samsung et SK hynix. Un papier de Bloomberg publié le 6 juillet fait d’ailleurs remonter les inquiétudes à ce sujet (Unease Over Korea Leveraged ETFs Grows as Lawmakers Demand Fix).