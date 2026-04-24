Icy Dock enrichit ses gammes EZ-Adapter et EXLink avec de nouveaux modÃ¨les

Au cours des derniÃ¨res semaines, Icy Dock a continuÃ© dâ€™enrichir sa chaÃ®ne YouTube de prÃ©sentations vidÃ©o de certains produits. AprÃ¨s avoir mis en avant des produits conceptuels fin mars, la marque est Ã©galement revenue Ã du concret. Elle a officialisÃ© un nouvel adaptateur de la gamme EZ-Adapter, lâ€™EZ-Adapter MB104U-1SMB R1, et dÃ©gainÃ© deux nouvelles cartes adaptatrices PCIe EXLink.

De MB104U-1SMB Ã MB104U-1SMB R1

Lâ€™EZ-Adapter MB104U-1SMB rappellera sans doute des souvenirs Ã certains dâ€™entre vous ; câ€™est un modÃ¨le que nous avons testÃ© il y a quelques annÃ©es. La variante R1 reprend ses principales caractÃ©ristiques : il sâ€™agit toujours dâ€™un adaptateur pour SSD/HDD SATA 2,5" ou SSD NVMe M.2/SATA via USB-C. Il prend en charge des vitesses de transfert allant jusquâ€™Ã 10 Gbit/s via lâ€™USB 3.2 Gen 2.

La version R1 introduit la compatibilitÃ© avec certains plateaux de disques Icy Dock MB840TP-B et OEM. Comme lâ€™explique la marque, les utilisateurs peuvent dÃ©sormais insÃ©rer un SSD NVMe M.2 ou SATA sans le retirer de son plateau, ce qui leur Ã©vite dâ€™avoir Ã le dÃ©monter avant de le connecter. Outre le produit Icy Dock prÃ©citÃ©, cette fonctionnalitÃ© sâ€™accommode de certains plateaux HP, Dell et Supermicro qui suivent une conception standard Ã connexion directe (sans carte PCB intÃ©grÃ©e).

Dans le catalogue de lâ€™entreprise, cette mouture R1 remplace dÃ©sormais la variante standard. Cette supplantation ne rend pas pour autant notre test obsolÃ¨te, puisquâ€™en dehors de la particularitÃ© susmentionnÃ©e, tout le reste est conservÃ©. Lâ€™appareil bÃ©nÃ©ficie toujours dâ€™un cadre ouvert permettant la circulation de lâ€™air ambiant, conserve lâ€™indicateur LED bleu qui fournit un retour visuel du fonctionnement du disque, etc. Pour consulter la page produit de cet EZ-Adapter MB104U-1SMB R1, câ€™est par ici.

EXLink

Dans un autre registre, Icy Dock a Ã©toffÃ© son catalogue de cartes adaptatrices PCIe EXLink avec les MB408A5 et MB409A5. La premiÃ¨re exploite une interface PCIe Gen5 x4 pour une bande passante maximale de 128 Gbit/s et utilise une connectivitÃ© MCIO 4i (SFF-TA-1016) pour le stockage NVMe. La seconde repose sur une interface PCIe 5.0 x8 avec une bande passante totale allant jusquâ€™Ã 256 Gbit/s (la bifurcation des voies x4/x4 est prise en charge sous rÃ©serve de carte mÃ¨re et de cÃ¢blage compatibles). Quant au connecteur, il sâ€™agit dâ€™un MCIO 8i (SFF-TA-1016). Ces deux rÃ©fÃ©rences intÃ¨grent un redriver PCIe pour une meilleure intÃ©gritÃ© du signal sur des pistes et cÃ¢bles Ã©tendus.

ToughArmor face camÃ©ra

Terminons par deux vidÃ©os de produits, pour les ToughArmor MB604SPO-B et ToughArmor MB606SPO-B. Ils avaient Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s dans une prÃ©cÃ©dente actu, nous ne nous attarderons donc pas dessus.