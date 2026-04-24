AIO NZXT ayant endommagé une RTX 5090 ROG Astral : la marque conteste les faits

En début de semaine, vous avez peut-être vu passer le témoignage d’un Redditor mettant en cause NZXT. Photos à l’appui, il présentait sa GeForce RTX 5090 ROG Astral comme victime collatérale d’une fuite de son AIO Kraken. Alertée, la marque n’aurait, selon lui, proposé qu’une maigre compensation : 2 855 dollars, un montant désormais déconnecté des prix réels de cette carte. Au cas où vous auriez loupé la tournure qu'a pris cette affaire, l’intéressé aurait omis certains éléments, voire sciemment menti.

Deux versions opposées

Face à cette mauvaise publicité, l’entreprise a livré sa version des faits. Elle affirme avoir formulé plusieurs offres de règlement et évoque une présentation controuvée des évènements.

D’abord, NZXT conteste le montant avancé : « les 2 855,99 dollars ne correspondent pas à notre proposition ». Selon la société, il s’agissait simplement du prix initial figurant sur la facture, corrigé le jour même. L’indemnisation réelle aurait été portée à 4 161,90 dollars, soit une estimation alignée sur la valeur actuelle du marché. La marque aurait aussi proposé de directement envoyer une ASUS ROG Astral RTX 5090 neuve. Toujours d’après NZXT, l’utilisateur aurait ensuite demandé la restitution de son GPU endommagé, avec pour effet l’annulation de la procédure de remboursement, conformément aux conditions d’indemnisation (la société explique que les composants endommagés par liquide sont conservés afin d’éviter leur remise en circulation, notamment sur le marché de l’occasion). Enfin, elle indique par ailleurs avoir proposé un RMA pour la carte mère.

NZXT assure avoir toutes les preuves de ces échanges. Elle ne les publie pas sur le fil Reddit pour des raisons évidentes de confidentialité. Son représentant précise que le dossier est désormais entre les mains de l’équipe juridique.

Bref, tel est pris qui croyait prendre. Cette affaire illustre aussi à quel point ces feuilletons Reddit, ces faits divers du hardware que certains ont tendance à ériger en vérités, reposent parfois sur des récits mensongers et n’ont souvent aucun intérêt. Accessoirement, qu’avoir du liquide dans un PC fait toujours courir un petit risque à d'onéreux composants. Pour finir sur une note plus positive, et puisque le sujet s’y prête, rappelons notre test du NZXT Kraken Elite 240 RGB (2024) !