Avec ExpressCage, Icy Dock met les SSD et HDD en cage, sans outils

Avec ExpressCage, Icy Dock met les SSD et HDD en cage, sans outils

Avec ExpressCage, Icy Dock met les SSD et HDD en cage, sans outils

Écrire sur certains sujets est parfois une gageure ; c’est le cas ici. Communiqué rédigé en français, accompagné d’une vidéo YouTube, et portant sur des produits sur lesquels il serait inquiétant d’avoir un avis sans les manipuler : la présentation de la série ExpressCage d’Icy Dock semble se suffire à elle-même, et un regard extérieur n’apporter aucune singularité. D’autant plus que traiter de mise en cage pour quelqu’un qui n’achète que des œufs pondus par des poules au moins élevées en plein air, c’est comme imposer à une végétarienne de dîner dans un restaurant La Boucherie au premier rendez-vous - forcer Sandrine Rousseau à participer à une soirée barbecue chipolata.

Seulement nous avons déjà fricoté avec Icy Dock par le passé. Autour d’une baie 5.25 pouces PCIe 4.0 pour monter du SSD NVMe U.2/U.3 en façade pour les plus timorés ; certains ont osé le trio ICY DOCK ToughArmor, tandis que d'autres se sont carrément enfermés en cabine avec l’Icy Dock ToughArmor MB111VP-B pour un examen complet. Désormais, place aux racks amovibles hot-swap pour SSD et HDD 2,5 pouces SATA, conçus pour les baies de 3,5 pouces et 5,25 pouces.

"Ici Doc" ; à ne pas confondre avec Icy Dock

ExpressTray : pour monter les disques plus vite que son ombre

L’entreprise les destine à une large gamme d’activités : ils ciblent les professionnels de la vidéo, les passionnés de NAS, les constructeurs de serveurs domestiques ou encore les créateurs de laboratoires à domicile ; bref, certainement une part non négligeable du lectorat que vous représentez...

À en croire Icy Dock, la principale plu-value de ses solutions ExpressCage a trait à « la conception ExpressTray innovante ». Pas besoin d’outils, il suffit de clipser les HDD ou SSD sur l’ExpressTray, puis de l’insérer dans le tiroir dans le rack ExpressCage. Avec ces « Express » partout, vous l’aurez compris, l’idée est d’aller vite. Ainsi, à en croire la marque, il faut moins de dix secondes pour installer un disque dans un rack. Une durée qui s’élève à quarantaine secondes, toujours d’après Icy Dock, avec un rack traditionnel qui exige de visser les disques. De quoi « économiser un temps précieux » apparemment : 30 minutes par tranche de 60 disques, une heure par tranche de 120, etc. Bref, pour les solideurs et hardeurs à la chaîne. Notez qu’il est quand-même possible d’utiliser des vis de verrouillage en option.

Les autres avantages énumérés par la société sont les gains d’espace, avec la possibilité de loger 8 SSD par rack ; la technologie Active Power qui n’allume le système qu’en présence d’un disque dans la baie ; l’indicateur LED mesurant l’activité des SSD ; un système de refroidissement passif Multi-Flow ou avec une paire de ventilateurs 40 mm ; un châssis entièrement métallique et des loquets pour verrouiller les supports de câbles.

Icy Dock propose deux modèles pour baie externe de 3,5 pouces. L’ExpressCage MB741SP-B convient à un SSD SATA/SAS jusqu’à 15 mm de haut ; l’ExpressCage MB742SP-B à une paire de SSD jusqu’à 9,5 mm de haut. Il y a cinq références pour baie externe de 5,25 pouces. L’ExpressCage MB038SP-B par exemple prend en charge jusqu'à 8 HDD / SSD 2,5 pouces SATA/SAS (jusqu’à 7 mm de hauteur).

Vous trouverez tous les détails sur le site d’Icy Dock avec les liens vers Amazon. Les prix vont de 37 euros à 121 euros en fonction du modèle.