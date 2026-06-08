Xbox Series X25, verte certes, mais transparente ou translucide ?

Le Xbox Game Showcase 2026 qui sâ€™est tenu hier soir Ã©tait celui de lâ€™annÃ©e des 25 ans de Xbox (la premiÃ¨re console remonte Ã novembre 2001). Pour lâ€™occasion, Microsoft a officialisÃ© une Ã©dition limitÃ©e de sa machine ; elle sortira en novembre prochain. Câ€™est une Xbox Series X â€” en principe basÃ©e sur la cuvÃ©e 2024 â€” et elle est verte. Mais une question nous taraude : est-elle transparente ou translucide ?

Translucidegate

Câ€™est la contrepartie dâ€™arriver aprÃ¨s la bataille : le bruit et la fureur se sont estompÃ©s, il nâ€™y a quâ€™Ã faire le bilan. Ainsi, en faisant nos petites recherches pour traiter de la maniÃ¨re la plus professionnelle cette annonce, aussi futile soit-elle, nous dÃ©couvrons un vÃ©ritable schisme. Dâ€™un cÃ´tÃ©, les apÃ´tres de la transparence ; de lâ€™autre, les adeptes de la transluciditÃ©.

Chaque membre de ces deux clans assume ses convictions. Frandroid titre : Xbox Series X25 : la Series X devient verte translucide pour fÃªter les 25 ans de la marque. Gamekult est du mÃªme cÃ´tÃ© ; le site cÃ©lÃ¨bre Xbox [qui] fÃªte ses 25 ans avec une nouvelle Series X translucide (et verte, Ã©videmment). Pourquoi Â« translucide Â» avec un T majuscule, nous lâ€™ignorons, mais peu importe, lâ€™essentiel est ailleurs.

HÃ©las, Xboxygen casse cette communion en assenant un Xbox dÃ©voile une nouvelle console Xbox Series X collector et transparente pour ses 25 ans. BFM enfonce le couteau dans la plaie : Pour les 25 ans de sa console, Microsoft prÃ©sente une Ã©dition limitÃ©e de sa Xbox Series X, toute en transparence et vert. Pourquoi Â« vert Â» et non Â« verte Â» alors que lâ€™implicite est fÃ©minin, nous lâ€™ignorons (peut-Ãªtre est-ce une rÃ¨gle pointue qui nous Ã©chappe, allez savoir), mais peu importe, lâ€™essentiel est ailleurs.

DÃ©semparÃ©s, nous entrons Â« diffÃ©rence transparent translucide Â» dans notre moteur de recherche, lâ€™ancÃªtre de Gemini. Le premier renvoie vers un article de Boyi Technology. Boyi, câ€™est proche de bouillie ; pas confiance. Le deuxiÃ¨me rÃ©sultat est la Vitrine linguistique de lâ€™Office quÃ©bÃ©cois de la langue franÃ§aise ; mieux, dâ€™autant que câ€™est lâ€™occasion de caresser notre lectorat du pays des caribous dans le sens du poil. Â« Le mot translucide signifie "qui laisse passer la lumiÃ¨re, mais ne permet pas de distinguer nettement les objets" Â» ; Â« lâ€™adjectif transparent, quant Ã lui, signifie "qui laisse passer la lumiÃ¨re et laisse voir avec nettetÃ© ce qui se trouve derriÃ¨re" Â». L'article conclut : Â« Pour trancher, posez-vous la question : y voit-on comme Ã travers quel objet ? Â».

Nous ne sommes guÃ¨re plus avancÃ©s. Sur les visuels, nous distinguons quand mÃªme clairement les composants. En tout cas, avec la mÃªme acuitÃ© que dâ€™autres objets posÃ©s sur notre bureau. Dâ€™ailleurs, au fond, est-ce que tout ceci ne dÃ©pend pas simplement des yeux de celui qui regarde ? Pour quelquâ€™un myope comme une taupe, il est probable que le transparent apparaisse translucide. Ã€ ce stade, nous restons donc transpartisans.

Nous redoutons lâ€™aporie. Nous tentons un passage par la source. Câ€™est une rÃ©vÃ©lation. La rÃ©ponse Ã©tait lÃ depuis le dÃ©but : Â« InspirÃ©s du design et de lâ€™esprit de la console Xbox originale, la console et la manette adoptent une finition translucide "OG Green" Â». Fin de la controverse, câ€™est donc translucide.

Trois morales Ã cette histoire. La premiÃ¨re, câ€™est que celle de la fable Le Laboureur et ses Enfants dÃ©pend du contexte. La deuxiÃ¨me, câ€™est que croiser les sources nâ€™est pas toujours le meilleur moyen dâ€™y voir clair. La troisiÃ¨me, plus personnelle, est de prendre rendez-vous pour contrÃ´ler notre vision. En attendant, vous pouvez toujours admirer les entrailles d'une Xbox Series S, laquelle n'est assurÃ©ment ni transparente ni translucide.