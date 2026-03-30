Icy Dock fait le plein de produits conceptuels et étoffe sa gamme EXLink

La fin du mois de mars approche, c’est le moment de revenir sur les annonces faites par Icy Dock depuis notre précédent article. Celui-ci avait été l’occasion de découvrir plein de produits en vidéo. Ce papier sera un peu moins détente, puisqu’il explore de nouveaux concepts. On va donc rebrancher le cerveau quelques minutes et ne pas se contenter de regarder benoîtement YouTube. Rassurez-vous, une vidéo viendra conclure cet article.

Produits conceptuels

À la mi-mars, Icy Dock a introduit trois nouveaux produits conceptuels. Le premier est le CP152-1, un adaptateur de rack amovible PCIe RAID 1 / JBOD à 2 baies pour disque SATA de 2,5" - 9,5mm (double emplacement, échange arrière). Ce CP152-1 adopte effectivement une architecture de tiroir amovible accessible par l’arrière. De quoi permettre aux intégrateurs système « d’évaluer des flux de maintenance et des configurations de châssis alternatifs tout en conservant une installation PCIe propre et sans câbles ».

Le deuxième est le CP156, un rack amovible Sneakernet ToughArmor conçu pour une paire de SSD NVMe U.2/U.3 dans un plateau amovible unique pour baie 3,5" (2 × SlimSAS SFF-8654 4i). Contrairement aux conceptions traditionnelles à 2 baies où chaque SSD est retiré séparément, le CP156 maintient les deux disques physiquement sécurisés sur le même tiroir. Selon Icy Dock, cette particularité garantit que l’ordre des disques reste fixe et que les SSD appariés ne soient jamais séparés ; préserve de tout échange accidentel lors de la manipulation ou du transport.

Le troisième est CP164, un module rack amovible PCIe 5.0 ultra-compact double U.2/U.3 pour systèmes rack sur mesure (1 × MCIO 8i SFF-TA-1016). Il est doté du plateau métallique MB991TRAY-B, de l'interface MCIO 8i (SFF-TA-1016) et d’un ventilateur de 40 mm remplaçable.

Dans le même temps, le CP-158, une carte adaptateur amovible pour SSD E1.S PCIe 5.0 à 4 baies de 9,5 mm, compatible avec deux emplacements PCIe, a évolué. Nous ne savons pas sur quels points exactement ; ce n’est pas précisé dans le communiqué et nous n’avons pas trouvé d’archive pour cette référence. Ce CP-158 est présenté comme prenant en charge quatre SSD E1.S d’une épaisseur maximale de 9,5 mm. Il s’installe dans un espace PCIe à double emplacement tout en n’utilisant qu’une seule interface PCIe 5.0 x16. Ce qui le rend « parfaitement adaptée aux configurations modernes des cartes mères qui réservent un espace à côté de l'emplacement principal GPU x16 », aux dires d’Icy Dock.

Comme toujours, ces produits conceptuels sont « une invitation à nos clients [c’est un représentant d’Icy Dock qui parle] et à toutes les personnes intéressées à nous faire part de leurs commentaires et suggestions sur la façon d'améliorer ces conceptions. Vous pouvez également nous indiquer comment vous utiliseriez ces appareils. Si nous constatons que l'intérêt pour certains concepts est suffisamment fort et que la demande est suffisante, nous irons de l'avant et lancerons la production ». Si vous avez trouvé votre produit idéal dans ceux présentés ci-dessous, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire.

EXLink MB309A5

En fin de semaine dernière, l’entreprise a également lancé l’EXLink MB309A5, une carte adaptateur PCIe haute performance NVMe M.2 vers MCIO 4i. Elle s'intègre à la gamme EXlink au côté de la MB309A dont nous avions parlé l'été dernier. Ne confondez pas les deux : la A toute simple est aussi un adaptateur M.2 NVMe PCIe 4.0 x4, mais vers SlimSAS 4i.

La A5 est conçue pour faire le lien entre les emplacements SSD M.2 intégrés et les solutions de stockage NVMe amovibles. Elle est en PCIe Gen5 x4 (vitesses de transfert théoriques jusqu'à 128 Gbit/s). Cette MB309A5 doit permettre « aux intégrateurs système et aux constructeurs de stations de travail de créer un flux de travail NVMe fluide, rapide et modulaire en utilisant les racks amovibles et les câbles certifiés d’Icy Dock ». Ce, afin d’éliminer « les incertitudes de compatibilité et les difficultés liées à la gestion de multiples fournisseurs ». Par ailleurs, l’EXLink MB309A5 est équipée d’un Redriver PCIe Gen5 et d’un buffer d’horloge PCIe à 100 MHz. Ils sont là pour maintenir la clarté et la stabilité du signal sur de longues pistes PCB et des câbles MCIO.

Séance flexiDOCK

Terminons par un court clip agrémenté d’un peu de musique. Le flexiDOCK MB095SP-B a eu droit à sa présentation vidéo. Ce boîtier, capable de connecter un disque dur interne et un SSD (2x SSD ou disque dur 2.5" SATA + 1 disque dur 3.5" précisément) à la baie externe de 5,25" d’un système, n’est pas tout jeune : il date de 2020. Mais dans ce contexte, mieux vaut tard que jamais. D’autant que l’engin exploite du SATA III. Autrement dit, pour son office, il n’est pas moins pertinent en 2026 qu’il ne l’était en 2020.