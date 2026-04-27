Microsoft flexibilise Windows Update et enrichit le Gestionnaire des tÃ¢ches

Une fois nâ€™est pas coutume, nous nâ€™allons pas parler de mises Ã jour Windows Ã travers le prisme des bogues quâ€™elles introduisent. Ni railler Microsoft sur du travail fait Ã moitiÃ©. Non, nous allons simplement dÃ©tailler des changements qui, sur le papier, paraissent surtout positifs, voire les premiÃ¨res concrÃ©tisations du projet dâ€™amÃ©lioration de Windows 11 promis par la firme pour 2026.

Dâ€™un cÃ´tÃ©, la derniÃ¨re preview Windows Insider de Windows 11 octroie davantage de contrÃ´le aux utilisateurs sur le processus Windows Update. Dans un autre registre, la Preview Build 29576.1000 du canal Windows 11 Insider Experimental fait Ã©voluer le Gestionnaire des tÃ¢ches.

Quatre leviers pour changer Windows update

Les changements apportÃ©s Ã Windows Update sont suffisamment significatifs pour que lâ€™entreprise y consacre un billet spÃ©cifique. Il est titrÃ© Your Windows update experience just got updated. Et comme le suggÃ¨re lâ€™emploi du pluriel, la rÃ©forme joue sur plusieurs leviers â€” quatre.

DÃ©jÃ , Microsoft donne la possibilitÃ© dâ€™ignorer complÃ¨tement les mises Ã jour lors de lâ€™Ã©tape de configuration initiale (OOBE). Autrement dit, de configurer un PC sans rattraper des mois de retard de mises Ã jour de Windows 11, et donc sâ€™Ã©viter une prÃ©-configuration rallongÃ©e et inadaptÃ©e selon le contexte. Ainsi, comme lâ€™expose lâ€™article, ceux qui souhaitent simplement mettre rapidement en service une nouvelle machine puis gÃ©rer les mises Ã jour plus tard vont dÃ©sormais jouir de cette libertÃ©.

Par ailleurs, pour la mise en pause des mises Ã jour de Windows 11 depuis les paramÃ¨tres, Microsoft instaure un calendrier. Un moyen de visualiser dâ€™un coup dâ€™Å“il lâ€™Ã©chÃ©ance pour mieux planifier la reprise des mises Ã jour.

La mise en pause maximale reste fixÃ©e Ã 35 jours. Toutefois, il est possible de la prolonger autant de fois que souhaitÃ©. Aucune limite nâ€™est imposÃ©e au nombre de renouvellements : seule la durÃ©e est contrainte. En pratique, cela revient Ã pouvoir repousser les mises Ã jour indÃ©finiment, par tranches de 35 jours.

Si Microsoft souligne que les mises Ã jour constituent un Ã©lÃ©ment essentiel pour assurer la sÃ©curitÃ© et la protection dâ€™un appareil, et en consÃ©quence, recommande de les installer peu aprÃ¨s leur publication pour les raisons prÃ©citÃ©es, lâ€™entreprise prÃ©tend vouloir, avec ces changements, accorder Â« davantage de flexibilitÃ© pour les installer selon vos propres conditions Â».

Fin 2025, aprÃ¨s dix annÃ©es dâ€™apprentissage, Microsoft avait rÃ©ussi Ã dompter les systÃ¨mes pour quâ€™ils obÃ©issent Ã lâ€™injonction de sâ€™Ã©teindre aprÃ¨s une mise Ã jour. Nous rappelons cette prouesse parce que le troisiÃ¨me axe dâ€™amÃ©lioration y est liÃ© : outre Â« Mettre Ã jour et redÃ©marrer Â» ou Â« Mettre Ã jour et arrÃªter Â», les options Â« ArrÃªter Â» et Â« RedÃ©marrer Â» resteront dÃ©sormais disponibles, y compris lorsquâ€™une mise Ã jour est prÃªte Ã Ãªtre installÃ©e. LÃ encore, cela Ã©vitera parfois quelques minutes dâ€™attente inopportunes.

Enfin, en rÃ©ponse aux retours aprÃ¨s le passage Ã des intitulÃ©s de mises Ã jour simplifiÃ©s fin 2025, Microsoft promet davantage de transparence concernant les mises Ã jour, en particulier pour celles liÃ©es aux pilotes. La nature desdits pilotes sera dÃ©sormais prÃ©cisÃ©e (affichage, audio, batterie, extension, contrÃ´leurs matÃ©riels, etc.).

Les NPU s'invitent dans le Gestionnaire des tÃ¢ches

Quelques mots sur le Gestionnaire des tÃ¢ches pour finir, pour lequel les Ã©volutions sont plus mineures. Dans la build susmentionnÃ©e il sâ€™enrichit de colonnes optionnelles Â« NPU (Neural Processing Unit) Â» et Â« NPU Engine Â» dans les onglets Processus, Utilisateurs et DÃ©tails (avec Ã©galement Â« MÃ©moire dÃ©diÃ©e NPU Â» et Â« MÃ©moire partagÃ©e NPU Â» pour ce dernier). Microsoft prÃ©cise que ces Ã©volutions concernent les PC Ã©quipÃ©s... dâ€™une NPU. Le systÃ¨me est toutefois en mesure de discriminer les Â« moteurs neuronaux intÃ©grÃ©s au GPU Â». Le cas Ã©chÃ©ant, ils apparaÃ®tront dans lâ€™onglet Performances. Dans un cas comme dans lâ€™autre, la finalitÃ© est dâ€™apporter une Â« vue plus complÃ¨te de lâ€™activitÃ© liÃ©e Ã lâ€™IA au sein du systÃ¨me Â».