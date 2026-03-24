Microsoft dÃ©sactive la manipulation qui boostait les SSD NVMe sur Windows 11

Fin 2025, Microsoft a activÃ© le support natif des SSD NVMe sur Windows Server 2025. La branche Windows grand public nâ€™avait pas eu, et n'a toujours pas, le mÃªme privilÃ¨ge. Cependant, la communautÃ© avait rapidement proposÃ© une mÃ©thode officieuse via le registre pour y remÃ©dier. Avec des gains substantiels Ã la clÃ©, en tout cas dans les benchmarks. Trois mois plus tard, Microsoft a jugulÃ© cette manipulation. Il faut dÃ©sormais sâ€™en remettre Ã ViVeTool.

L'espoir subsiste

RÃ©sumons rapidement. Depuis la mi-dÃ©cembre, les systÃ¨mes Windows Server 2025 profitent dâ€™une prise en charge native des NVMe pour lâ€™ensemble de la pile et le traitement des E/S. Ces changements ont permis Ã ces SSD dâ€™atteindre leurs performances optimales. Jusquâ€™alors, leur traitement, basÃ© sur une pile SCSI (Small Computer System Interface), induisait de la latence et rÃ©duisait leurs vitesses de lecture/Ã©criture.

Cette prÃ©rogative avait forcÃ©ment suscitÃ© lâ€™intÃ©rÃªt des utilisateurs de Windows standard, dont les rouages reposent toujours sur la conversion des anciennes commandes de disque en SCSI. Des astucieux avaient rapidement trouvÃ© comment modifier le registre pour octroyer Ã leur systÃ¨me la capacitÃ© dâ€™exÃ©cuter un traitement NVMe natif. Ces modifications restaient non officielles, mais fonctionnelles pour certains systÃ¨mes â€” beaucoup moins pour d'autres.

Comme le rapporte NeoWin, des membres des forums My Digital Life ont signalÃ© que la procÃ©dure nâ€™Ã©tait plus opÃ©rationnelle. Microsoft a, Ã lâ€™Ã©vidence, discrÃ¨tement supprimÃ© cette solution de contournement via le registre.

Heureusement, Ã lâ€™instar de Galadriel qui fournit Ã Frodon sa fiole pour lâ€™Ã©clairer dans les endroits tÃ©nÃ©breux oÃ¹ ne subsiste aucune lumiÃ¨re, Deskmodder rÃ©vÃ¨le la mÃ©thode dâ€™un mystÃ©rieux Phantom pour empÃªcher les SSD NVMe de retomber dans leur lÃ©thargie. Pas de fiole magique Ã rÃ©cupÃ©rer auprÃ¨s dâ€™une elfe ; sâ€™il y a bien des oreilles pointues dans ce conte, ce sont celles du chat de GitHub, lâ€™endroit oÃ¹ tÃ©lÃ©charger ViVeTool. AprÃ¨s lâ€™avoir dÃ©compressÃ©, ouvrez le terminal Ã lâ€™aide de la combinaison Ctrl + Maj, puis entrez Â« .\vivetool /enable /id:60786016,48433719 Â». Finissez en appuyant sur EntrÃ©e puis redÃ©marrez votre PC. Une fois la procÃ©dure correctement exÃ©cutÃ©e, vos SSD doivent Ãªtre estampillÃ©s nvmedisk.sys plutÃ´t que disk.sys dans les dÃ©tails du pilote. Gardez Ã l'esprit que cette manipulation n'est pas sans risque pour votre machine.

Concernant les motivations de Microsoft, vous avez deux sons de cloche. Les optimistes estiment que lâ€™entreprise a bloquÃ© lâ€™ancienne mÃ©thode car elle sâ€™apprÃªte Ã dÃ©ployer le traitement natif des SSD NVMe dans la prochaine mise Ã jour Windows 11 25H2, et mÃªme sur tous les appareils Windows on Arm avec la mise Ã jour 26H2, dixit TPU. ApprÃ©ciation plus pragmatique chez Neowin. Lâ€™auteur Ã©crit quâ€™Ã son avis, Microsoft estime juste quâ€™une fonctionnalitÃ© qui nâ€™a pas encore Ã©tÃ© testÃ©e ne devrait pas pouvoir Ãªtre activÃ©e sur les appareils clients Windows en modifiant Â« simplement Â» quelques clÃ©s de registre.