Comme Micron et Crucial, Kingston aussi aura donc beaucoup traîné avant de dévoiler ses premiers SSD PCIe 4.0 pour le grand public. Cela faisait longtemps d'ailleurs que le constructeur n'avait apporté aucune vraie nouveauté pour ce segment dans son catalogue, le prédécesseur KC2500 date d'il y a plus d'un an et demi, lui-même le successeur du KC2000 de mai 2019. Heureusement, pour sa première entrée en matière dans cette gamme, Kingston n'a pas fait les choses à moitié et frappe d'emblée dans le haut de gamme, avec son KC3000 animé par le fleuron PS5018-E18 de chez Phison. Celui garantira donc à la nouvelle série des performances de haut niveau, comme pour tous les SSD NVMe PCIe 4.0 exploitant cette puce, et permet donc à Kingston de rattraper son retard en un clin d'oeil.

Le KC3000 existera en 4 capacités, de 512 à 4 To, avec des performances élevées en séquentiel et en aléatoire, mais qui diffèrent évidemment en fonction de la capacité. Sous le capot, le PS5018-E18 sera accompagné de NAND 3D TLC, sans que l'on connaisse son origine exacte, le fabricant ne donne aucune information spécifique à ce sujet, probablement pour se garder la flexibilité d'une modification facile en cas de besoin. Cela étant dit, les performances affichées pour ces premiers exemplaires semblent suggérer la présence de la nouvelle NAND 3D TLC 176L de chez Micron. Kingston ne mentionne pas non plus la présence de DRAM. Toutefois, en sachant cette puce ne chez Phison ne peut être DRAMless, il y en aura forcement en sa compagnie, sauf que l'on n’en connaît pour l'instant pas les quantités officielles - ce qui laisserait aussi au constructeur le loisir de les modifier en cours de chemin... Deux détails à garder à l'esprit.

L'endurance et la garantie de 5 ans placent les KC3000 à niveau avec des concurrents tels que les MP600 XT de Corsair et les FireCuda 530 de Seagate. Il ne reste maintenant plus qu'à découvrir les prix, qui seront annoncés le 25 octobre, jour du lancement commercial de la nouvelle série.