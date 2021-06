Par rapport aux ténors du milieu, ça ne fait pas trop longtemps que Seagate se balade (sérieusement) sur le marché du SSD (gaming), mais le constructeur continue à s'y tailler une réputation et son offre mérite tout à fait d'être considéré en vue d'un achat au même titre qu'une autre. L'autre avantage chez des marques comme Seagate, c'est que l'on connaît généralement aussi le détail des composants qui s'y trouvent, contrairement à chez d'autres constructeurs un peu moins scrupuleux.

Pas de très gros chamboulement en vue aujourd'hui, mais une évolution parfaitement naturelle de la gamme de SSD gaming du constructeur, histoire de rester aligné avec la concurrence, même si c'est fait un peu tardivement. Ainsi, les FireCuda 520 de 2019, avec leur Phison PS5016-E16 et leur BiCS5 NAND TLC 96L laissent la place aux FireCuda 530, accompagné du nouveau PS5018-E18 et de la toute dernière génération de NAND 3D TLC signée Micron. Par conséquent, les performances théoriques sont en assez forte hausse et l'endurance, bien qu'inférieure aux FireCuda 520 avec leur DWPD de 1, reste d'un très bon niveau. Seagate reste aussi l'un des rares constructeurs à proposer une capacité de 500 Go dans cette catégorie. Enfin, comme cela se fait de plus en plus avec les derniers SSD PCIe 4.0, les FireCuda 530 existeront dans une version avec un dissipateur thermique. Seagate a opté pour une solution plutôt discrète et conservative, imaginée et conçue par nul autre qu'EKWB.

Les prix correspondent à ce qui se fait sur le marché du SSD à base de Phison E18, mais se trouvent légèrement dans le haut du panier, sans oublier que Seagate inclut 3 ans de service de récupération de données inclus avec chaque module, ce qui n'est pas commun. De toute façon, la NAND étant une commodité et l'approvisionnement en semiconducteur étant ce qu'il est, les prix conseillés des fabricants ne sont plus guère représentatifs de ce qui se pratiquera en magasin. Quoiqu'il en sera les FireCuda 530 ont assurément des arguments à faire valoir face aux ténors du marché, comme chez PNY, Sabrent et Samsung, entre autres.