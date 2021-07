La filiale de Micron n'est pas la plus réactive sur le marché du SSD, la maison mère étant probablement trop occupée à vendre ses stocks de NAND et de DRAM au reste du monde qui se les arrache, et puis il faut dire il n'y a pas vraiment urgence non plus, le choix de SSD NVMe PCIe 4.0 ne manque pas ailleurs. Crucial avait donc fait l'impasse de surfer sur la première vague de SSD PCIe 4.0, celle avec le contrôleur PS5016-E16 et vient désormais se positionner sur le segment avec un successeur du P5, le P5 Plus !

Figurez-vous que celui-ci était même déjà disponible en précommande chez Amazon France pendant un court instant, où était aussi annoncée une parution pour le 10 août à venir. Officiellement, le fabricant n'a encore rien annoncé (le référencement a potentiellement été un peu prématuré, puisque la page a été déréférencée), mais ça ne saurait trop tarder. Le P5 Plus sera a priori décliné en au moins 3 capacités : 500 Go pour 110 euros, 1 To pour 184 euros et 2 To pour 374 euros.

Naturellement, le référencement manquait encore beaucoup de détails techniques importants. On sait tout juste que le P5 Plus sera capable d'atteindre au mieux 6600 Mo/s en lecture séquentielle grâce à sa nouvelle interface PCIe 4.0, loin devant les 3400 Mo/s de son prédécesseur, mais c'est assez en retrait aussi par rapport aux meilleurs SSD concurrents, tels que le XLR8 CS3140 de PNY, le SN850 de WD, le Rocket 4 Plus de Sabrent et le 980 Pro de Samsung. Crucial devrait toutefois tirer son épingle du jeu avec une tarification légèrement plus agressive.

En fait, il n'est pas impossible que ce P5 Plus soit ni plus ni moins la version grand public du Micron 3400 pour les OEM dévoilé début juin — qui fut également le premier SSD PCIe 4.0 de la maison mère. Autrement dit, le P5 Plus pourrait lui aussi utiliser un contrôleur maison identique de chez Micron accompagné de sa toute dernière NAND TLC 3D 176 couches. Justement, son endurance correspondra normalement exactement à celle du Micron 3400, à savoir 300 To, 600 To et 1200 To, respectivement, le tout avec une garantie de 5 ans. À bientôt pour l'annonce officielle ?