Malgré son statut de gros producteur de NAND et de DRAM, Micron n'est pas vraiment le plus prolifique ni le plus réactif du lot avec son propre catalogue de solutions de stockage, l'une des preuves est qu'on attend aussi toujours des SSD PCIe 4.0 chez Crucial, sa filiale grand public pour le marché au détail. Mais maintenant que les premiers SSD PCIe 4.0 sont arrivés chez la maison-mère, ce n'est probablement plus qu'une question de temps.

Micron a aussi profité pour faire la transition vers sa toute dernière NAND 3D TLC 176 couches, remplaçant une génération 128 couches bien peu exploitée. Une NAND que l'on retrouvera prochainement aussi ailleurs, maintenant que Phison a sorti une révision de son contrôleur phare PS5018-E18 pour rendre celui-ci compatible spécifiquement avec la dernière génération de NAND 176L. Par contre, ce n'est pas le modèle utilisé ici aujourd'hui par Micron, qui a précisé avoir opté pour un contrôleur SSD NVMe 1.4 fait maison pour son nouveau flagship, tout en se réservant la flexibilité de pouvoir utiliser pour des contrôleurs tiers en cas de besoin, en fonction des disponibilités, ce qui est une décision compréhensible dans le contexte actuel du semiconducteur, mais impliquera peut-être aussi quelques disparités potentielles en matière de performance.

Voici ce qu'apportent les 176 couches de la nouvelle NAND 3D.

Ses deux nouvelles séries se nomment Micron 3400 et Micron 2450, toutes deux se veulent « économes » en énergie. La première représente le haut de gamme et se destine au segment « Performance/Gaming », il s'agit d'une offre de SSD NVMe 1.4 au format M.2 2280, de 512 à 2 To et sur une interface PCIe 4.0 x4. La série Micron 2450 est plus diversifiée et vise un peu moins haut, toujours dans le format habituel M.2 2280, mais cette fois-ci aussi 2242 et 2230, ce qui lui permettra de rentrer dans les machines portables les plus compactes. L'offre de capacité va de 256 à 1 To.

Contrairement aux Micron 3400, la série 2450 n'utilise pas de contrôleur maison, mais une puce DRAMless d'un tiers, potentiellement un Phison PS5019-E19T. Pas de prix à se mettre sous les dents, mais comme souvent avec les SSD Micron, il est fort probable que ceux-ci iront surtout chez les OEM. Selon Micron, la production a commencé et les premières livraisons sont imminentes. (Source)